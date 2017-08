Mit Höchstgeschwindigkeit in Klassiker-Regionen?

Mit dem 2016er Erstlingswerk gelang der deutschen Speed-Metal-Hoffnung im letzten Jahr ein äußerst gelungener Einstand. Nun, ein Jahr später, liegt nun der Nachfolger vor, der zeigen muss, ob das Versprechen, das mit "Victim To The Blade" gegeben wurde, auch gehalten werden kann. Um es vorwegzunehmen: mehr als das! Die Band zeigt sich mit "The Guillotine" nochmals gereift und haut ein amtliches Brett raus, das sich keineswegs hinter den Highspeed-Helden der Achziger verstecken muss. Sänger S. Genozider keift sich in bester IRON ANGEL-Manier durch die acht Songs, während sich jedes Riff durch den Schädel fräst und zumeist nur eine Richtung kennt: straight nach vorne. Mit '(This Night Belongs) To The Dead' wird dagegen auch mal auf Midtempo gesetzt, und das Intro im Frühachziger-Italo-Horror-Stil tut sein übriges, um sich vom restlichen Material etwas abzuheben.





Während man musikalisch um die 30 Jahre zurück geht und an eine Mischung aus AGENT STEEL, IRON ANGEL, teilweise IRON MAIDEN in der DiAnno-Phase und "Pleasure To Kill"-KREATOR (+ das ein oder andere KING DIAMOND-Intro) erinnert, ist der Sound absolut auf der Höhe der Zeit. Die heißt aber mitnichten, dass wir es hier mit sterilem Einheitsbrei zu tun haben. Im Gegenteil, die Platte klingt schön rumpelig, aber auf positive Weise. Die Produktion ist sehr transparent, und alle Instrumente und der Gesang sind absolut geil von Patrik Engel beim Mastering herausgearbeitet worden. Dazu diese völlig geilen Drums (die ich früher bei PUNGENT STENCH immer "Helium-Drums" nannte), die zeigen, wie ein echtes Schlagzeug klingen sollte.





Wie man sieht, bin ich begeistert von dieser Platte, die auch die richtige Länge aufweist, damit sie nicht langweilig wird und den Gastbeitrag von ENFORCER-Sänger Olof eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Der Grund, weshalb unter diesem Review "nur" eine schwer zur 9 tendierende 8,5 steht, ist der, dass ich der Band für ihr nächstes Album noch größeres zutraue. Saugeiles Teil!