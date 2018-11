Längen in einer Viertelstunde? Möglich!

Ich will nicht unbedingt sagen, dass mich die neue Scheibe dieser portugiesischen Black-Metal-Combo überhaupt nicht tangiert, doch die Gleichförmigkeit, mit der WØMB auf "Taciturn" eine schmale Viertelstunde füllt, ist in der Rückblende schon ernüchternd. Die Südeuropäer setzen auf einen arg verzerrten Sound, einheitliches, nicht zu hohes Tempo, vereinzelte, minimalistisch ausgeprägte Melo-Passagen und leicht entschärfte, aber eben auch geschwindigkeitsentschlackte Raserei - und auch wenn der Abriss dieser limitierten 7" relativ kurz ist, schleichen sich mit wachsender Spieldauer einige Längen ein, die einzig und allein der relativ monotonen Vorgehensweise von WØMB geschuldet ist.

An sich sind die Tracks dabei gar nicht mal so schlecht, zumindest in den ersten Ansätzen, doch da die Band aufgrund der starken Frequenzwechsel versucht, möglichgst viel Material auf die kleine EP zu packen, wirken einige Stücke fragmentiert und irgendwie unfertig, was sich gerade in dder ersten Hälfte ziemlich negativ auswirkt. Bevor man auch nur einen ersten Eindruck hat gewinnen können, sind schon drei Nummern durch - und keine von ihnen hat sich in irgendeiner Form gesetzt oder auch nur echtes Interesse geweckt. Dies relativiert sich zwar in der Folgezeit noch ein wenig, schlussendlich aber nicht so weit, dass man irgendwann zum Beifall geneigt ist. Man könnte auch einfach sagen, "Taciturn" ist ein ziemlich langweiliger Release, dessen schmale Qualitäten schnell aufgezählt sind und an dem man sich gar nicht erst die Zähne ausbeißen möchte. Wenn die 150 Einheiten ausverkauft sind, sollte es dann auch genug sein.