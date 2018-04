Wieder mal ein obskures US-Metal-Demo.

WÄRICIDE ist mal wieder eine US-Metal-Band, die irgendwo ausgebuddelt wurde, und von der ich zuvor noch nie gehört hatte. Und auch hier ist das Niveau ziemlich hoch; es ist eigentlich kaum vorstellbar, wie viele absolut überragende Metal-Bands es in den achtziger und frühen neunziger Jahren in den USA gab.

WÄRICIDE ist sicher kein absoluter Überflieger, aber die New Yorker bieten auf vier Songs wirklich guten Stoff. No Dust Records geben dem Tape-Cover Farbe und werten es noch mal auf, so dass es wirklich großartig ausschaut.



Insgesamt gibt es zwanzig Minuten technisch durchaus anspruchsvollen US Metal aus dem Jahr 1991; gerade im Gitarrenbereich geht es teilweise in die Texas-Metal-/Techno-Thrash-Richtung. Diese Untergenres haben ja ihre beinharten Verfechter, und dass es sich für sie um ein 10-Punkte-Demo handelt, kann ich zumindest gut nachvollziehen.

Ich erfreue mich an den mehrstimmigen Gitarrenleads, die trotz aller technischer Genialität, aller Tempowechsel und melodischer Überraschungen immer nachvollziehbar bleiben. Auch Sänger Bobby Slater kann voll überzeugen und reißt sowohl bei den hohen Screams als auch in mittleren Lagen mit. Slater hätte auch jeder großen Power-Metal-Band gut zu Gesicht gestanden. Keiner aus dem Line-up ist jemals bei einer anderen ernstzunehmenden Band in Erscheinung getreten. Ich finde das ganz schön schade, denn die Jungs haben es alle wirklich drauf.



Insgesamt bleibt das Niveau über knapp 20 Minuten schwindelerregend hoch. Hier wird praktisch alles richtig gemacht, ich bin jedenfalls begeistert. Einzig der rein instrumentale Anteil ist mir manchmal etwas zu hoch. Wer einen so begnadeten Sänger in den eigenen Reihen hat, kann ihn ruhig mehr singen lassen.

Sicher nicht die erste US-Metal-Scheibe, die man sich zulegen muss. Aber es gibt hier wirklich klasse gemachten Metal, und da die Auflage auf 500 Exemplare begrenzt ist, kann es auch gut sein, dass dieses edle Stück obskurer Metal-Geschichte bald vergriffen ist.



Anspieltipps: Crown Of Thorns, Fatal Cross