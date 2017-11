Metalcore mal wieder ganz einfältig

Es ist gar nicht mal so einfach, ein Album gutzufinden, dessen Zutaten zu ziemlich genau einhundert Prozent fremdgesteuert sind und dessen Eigenanteil so verschwindend gering ist, dass man einmal mehr hinterfragen muss, warum so vielen gesichtslosen Metalcore-Formaten heute überhaupt noch ein Forum geboten wird, wo der Markt für die Zweit- und Drittklassigkeit doch schon seit längerem nicht mehr vorhanden ist.



Spinefarm Records hat sich davon aber scheinbar nicht irritieren lassen und mit WAGE WAR eine Kapelle verpflichtet, deren größtes Ziel offenbar darin bestanden hat, möglichst gut ins vorgezeichnete Schema zu passen und darauf zu vertrauen, dass die altbewährten Stilmittel am Ende die Kohlen aus dem Feuer holen. Was beim ersten Album schon kaum funktioniert hat, glückt auf "Deadweights" nun auch nicht besser. Die Band ist zwar einen Ticken brachialer unterwegs und hat hier und dort auch ein paar brauchbare Melodien installiert, doch im Großen und Ganzen arbeitet sie mit absolutem Tunnelblick daran, bloß nicht aus der Masse herauszustechen und schön im Schatten der Branchenführer zu agieren.



Vielleicht sollte man mal häufiger den Deathcore-Brutalo-Motor anschmeißen oder die gelegentlichen Annäherungen an den neumetallischen Sektor wagen, denn sobald solche Tendenzen erkennbar sind, bewegt sich bei WAGE WAR auch in kreativer Hinsicht ein kleines bisschen. Aber selbst das ist heuer noch nicht der Rede wert und als kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont auch nicht wirklich akzeptiert. Die Jungs aus Florida bewegen sich längst noch nicht im Bereich der internationalen Klasse und sollten schleunigst daran arbeiten, dies zu ändern - zumindest wenn das dritte Album über alles weitere entscheiden soll!



Anspieltipp: Never Enough