Detailierte Aufarbeitung einer ungewöhnlichen Karriere

Einen überaus umfangreichen und zugleich bisweilen auch sehr intimen Einblick in das Leben und Werk des leider viel zu früh von uns gegangenen Peter Thomas Ratajczyk bietet dieses, auch optisch gelungene, gebundene Buch.



Verfasst wurde es von Jeff Wagner, seines Zeichens nicht nur ein begnadeter Schreiber vom METAL MANIACS, sondern auch ein langjähriger Begleiter der Rock-Ikone, der schon in jenen Tagen, als Pete mit seiner ersten Formation FALLOUT am Start war, eine Idee davon hatte, was aus dem großgewachsenen Burschen einmal werden könnte.



Auf über 300 Seiten wird in der treffend betitelten Biographie jedoch zunächst die persönliche Entwicklung und Sozialisation von Peter detailliert und überaus informativ dargestellt. Der als jüngster einer sechsköpfigen Kinderschar am 6. Januar 1962 geborene, einzige Sohn polnisch-stämmiger Eltern durfte eine liebevolle und respektvolle Kindheit im Kreise seiner Familie genießen und konnte sich auch recht rasch in seiner Umgebung in Red Hook, Brooklyn zurechtfinden. Mehr noch, seine Heimat war ihm immer der sichere Hafen, den er vor allem auf den Tourneen, die ihn rund um die Welt führten, herbeisehnte. Und das nicht nur einmal, Heimwehgedanken prägten die Karriere bis zum Schluss.



Im Verlauf dieses Schmökers wird zudem offenkundig, wie sehr ihm seine Heimat, seine Familie und seine Freunde ans Herz gewachsen waren. Seine Sehnsucht nach Geborgenheit war generell ein wesentlicher Teil der Essenz der Karriere, die sich bereits in jener Phase, in der "Lord Petrus Steele" und CARNIVORE zu (bis heute teilweise umstrittener) Bekanntheit gelangten, das Werk und Wirken bestimmten, wenn zu jenem Zeitpunkt auch eher unterhalb der Oberfläche.



Diese Phase im Leben des Künstlers wird ebenso mit entsprechender Hingabe und Intensität beleuchtet und mit diversen Fotos illustriert, wie selbstredend auch die daran anschließende, in der Peter Steele die Geschicke des bis heute überaus einflussreichen Unternehmens TYPE O NEGATIVE lenkte.



Man wird den am 14. April verstorbenen Hünen als Musiker und Texter zwar ohnehin auf ewig in Erinnerung behalten, dürfte aber nach diesem Schmöker so manche Ansicht des Künstlers aus einem anderen Blickwinkel betrachten und retrospektiv eventuell sogar so manche Provokation differenzierter sehen.



Ein spannendes und informatives Lesevergnügen ist aber nicht nur auf Grund des detailreich recherchierten Inhaltes (der in drei Kapitel mit den unmissverständlichen Titeln "Red", "Green" und "Black" unterteilt ist) garantiert, auch die gelungene Übersetzung ins Deutsche von Andreas Schiffmann weiß zu gefallen und trägt zu einem unbeschwerten Lesefluss bei.