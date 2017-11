Der absolute...

Eine Truppe wie DER WAHNSINN lädt natürlich zu allerhand Wortspielchen ein, gerade was den Sound ihres neuen Albums betrifft. Denn das provokante Gehabe von "Aus Liebe zum System" schmeckt nicht jedem, ist aber aus kreativer Perspektive tatsächlich wahnsinnig gut - und hat darüber hinaus einige Messages an Bord, die 99 Prozent der Deutschrock-Vertretungen dieses Landes mit ihren plakativen Statements nicht einmal im Ansatz formulieren könnten.

Wenn das Duo über den alternativen Konsumwahn in 'Hippies' philosophiert, in 'Paguda' die rassismusfreie Zone als Irrtum entlarvt, Egoismus in 'Ich' als charakteristischen Wesenszug eines jeden herausstellt und 'Sex' für sich selbst sprechen lässt, ist das auch im Hinblick auf die Songtexte allerbestes Entertainment. Doch die Band hält auch musikalisch dagegen und definiert Punk als klaren Widerstand zu den Gegebenheiten, die DER WAHNSINN in der heutigen Gesellschaft wiederfindet, und entsprechend sarkastisch geht sie in den zwölf regulären Tracks von "Aus Liebe zum System" auch vor. Dennoch darf der Humor nicht zu kurz kommen, wenngleich er clever verpackt und ziemlich bissig ist und mit so viel Ironie formuliert wird, dass man sich oft nicht entscheiden kann, ob man den musikalischen Unterbau oder doch die eigentliche Lyrik stärker findet.

Aber die Kombination aus beidem ist schlichtweg... naja, ihr wisst schon: DER WAHNSINN. Dreckige Grooves, vereinzelte Melodien, Annäherungen an den Hardcore und gerne auch eine Prise Stoner-affiner Alternative Rock: Das sind die Zutaten, mit denen die Band ihr Material versetzt und die schließlich auch ein würziges Menü ergeben, das zuletzt noch mit punkiger Energie und mächtig viel Schnodder angereichert wird. Das ganze näher beschreiben? Schwer möglich. Aber soviel sei gesagt: "Aus Liebe zum System" ist ein verdammt cooles Hörerlebnis und ein Gegenangriff auf das meist dämliche Geseier der vermeintlich politischen deutschen Punk-Szene, die zu großen Teilen nur noch ein Schatten ihrer selbst ist. Keine Band hat so konsequent dagegengehalten wie DER WAHNSINN in diesem Augenblick! Und dass die Jungs es auch live draufhaben, beweist die Bonus-Abteilung der neuen Platte, die fast das gesamte Material von "Aus Liebe zum System" noch einmal von der Bühne grüßen lässt. Noch Fragen?

Anspieltipps: Geld, Ich, Paguda, Sex