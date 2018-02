Die Hauptstadt rockt auf die alte Art.

Ach, Promozettel sind etwas Feines. Erst wird man angelockt mit dem Hinweis, dass die Jungs als Support für DEEP PURPLE unterwegs waren, und dann erfährt man, dass sie den zweiten Platz beim Deutschen Rockpreis errungen haben. Solchen Preisen stehe ich immer ein wenig skeptisch gegenüber, da dort üblicherweise der kleinste gemeinsame Nenner gewinnt und in den Siegerpanels meist wenig innovative und dafür ordentlich langweilige Bands von alternden Radio-DJs und diversen "Fachleuten" ausgezeichnet werden. Der Deutsche Rockpreis hat da allerdings immer mal wieder den einen oder anderen Ausreißer, denn wenn man 125 Kategorien (!) kürt, findet man auch mal Platz für schräge Vögel.



Das ist die Berliner Kapelle THE WAKE WOODS aber ganz sicher nicht. Klassischer Hard Rock, Rock 'n' Roll und mal ein bisschen Schunkelsound, fertig ist das Album, mit dem man die Musikszene aufmischen möchte. Wobei das mit dem Aufmischen wahrscheinlich eher schwierig werden wird, da die Vier sicher nicht das nächste neue Ding sind, aber vielleicht ja trotzdem das nächste große Ding. Denn auch wenn es absolut nichts Neues auf dem Silberling "Blow Up Your Radio" zu hören gibt, so macht die Band wenigstens das Bekannte sehr gut. Nette Hooks, ein guter Sänger, ordentlich Drive, das Ganze hat Hand und Fuß. Liedchen wie 'Mad Dogs On Fire', 'Songs For A Living' oder 'You Won't Kick Me Out Of The Ring' machen Spaß. Im Verlauf der Scheibe wird dann den BEATLES in 'Bad Dreams' gehuldigt, ein wenig LED ZEPPELIN in 'The Last Thing I Need (Is The First Thing I Get)' und in 'Out On The Sea' zelebriert und ein STATUS QUO-Gedächtnis-Riff gibt es im Titellied auch.



Insgesamt ist "Blow Up Your Radio" damit ein gutes Album, handwerklich sauber und unterhaltsam. Nur preisverdächtig ist hier nicht allzu viel, weil man das alles bereits irgendwo im Regal stehen hat. Ich befürchte, in diesem Fall wird die Band Opfer der Promotion-Maschine, weil heutzutage nur gehört wird, wer aus vollen Lungen schreit. Damit wird eine Erwartung aufgebaut, die nahezu keine Band der Welt erfüllen kann. THE WAKE WOODS ist nicht die musikalische Apotheose, sondern einfach nur ein schön rockendes Quartett aus dem Norden der Republik, das ein paar griffige, kernige Stücke aus ihrem zweiten Rundling feuert . Hört mal in 'Mad Dogs On Fire', 'I Can't Say It' oder 'Songs For The Living' rein (und keinesfalls in den Festzelt-Schmeichler 'Ships Ain't Made For Sinking'). Klingt doch prima. Ob man es allerdings im Regal stehen haben muss, hängt von der eigenen Classic-Rock-Affinität ab.