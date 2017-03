Zwischen Folk Punk und Schlachtenrufen.

Ernst ist sie geworden, die neue Scheibe der Punk-Folker von THE WAKES. Während auf "The Red And The Green" das feierfreudige, rebellische Klangbild nur hin und wieder von melancholischen Gründen durchzogen wurde, haben die Jungs um Paul Sheridan den Spieß auf "Venceremos" umgedreht.

Die Texte gewohnt sozialkritisch, startet THE WAKES mit 'In This Town' jedoch gewohnt folkloristisch und mit jeder Menge Schmiss mit Rock 'n' Roll. Daran schließt sich auch 'Raise Your Banner' mit den gloriosen Fanfaren zu Beginn nahtlos an, ehe es zum ernsten Thema ruhig wird. Aus der Parole 'No Human Is Illegal' haben die Musiker eine Akustik-Nummer gemacht, die vor allem von der souveränen Stimme Paul Sheridans getragen wird. Dennoch, der erhobene Zeigefinger bleibt hörbar, Gefühl leider auf der Strecke. Dass die Schotten THE WAKES auf der Klaviatur der Gefühle jedoch auch für Gänsehaut sorgen können, beweisen sie schon einige Songs später ziemlich eindrucksvoll. Vollkommene Stille, welche nach und nach erst von den sanften, fast vorsichtig gesungenen Strophen und dann von dem ebenso sanften Piano durchbrochen wird, ehe im Refrain alle Dämme brechen und die zarte Melodie zum wahren Crescendo anschwillt: Ganz großes Kino mit dem Song 'Holy Land'.

Dagegen wirkt der darauf folgende Pogo 'Freighter Of The Dead' mit seinem Lalala-Mitgröl-Refrain und den Feierposaunen fast schon irgendwie fehl am Platz. Zu guter Letzt zieht THE WAKES den Härtegrad mit dem Rausschmeißer 'Venceremos' noch einmal kräftig an. Druckvolle Gitarrenriffs und die rebellisch-trotzigen Lyrics gipfeln in den spanischsprachigen Schlachtruf, der dem Song seinen Namen gab, und peitschen mich als Hörerin zum Ende hin stimmungsmäßig noch einmal richtig auf. Sehr schönes Schlussstück!