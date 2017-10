Der Meister des Roots Rock feiert Jubiläum!

Die Reputation von Seth Walker ist schon erstaunlich: Ende der 90er als Nobody in die Szene gestoßen, hatte er in seinen ersten Jahren als Solokünstler noch allerhand Schwierigkeiten, das konservative Americana-Publikum auf seine Seite zu ziehen. Doch die Blues-Presse und die Country-Liebhaber hatten irgendwann ein Einsehen und bescheinigten Walker jenes Talent, das er schon seit seinem ersten Release nach außen kehrt. Ziemlich genau zwei Dekaden nach seinem ersten Weckruf präsentiert er nun mit "Gotta Get Back" eine Scheibe, die als neues Album ebenso durchgehen darf wwie als Retrospektive des eigene Katalogs. Der Mann hat seine Spuren hinterlassen, und in diesen bewegt eer sich auch diesmal extrem zielsicher.

Die zwölf neuen Tracks sind eine Zusammenfassung aller Einflüsse, die Seth Walker auf seinem langen Weg hat sammeln und einbringen können. Soulige Grooves und nachdenkliche Singer/Songwriter-Passagen gehören dabei ebenso zum guten Ton wie wunderbare Classic-Rock-Gitarren und vereinzelte Folk-Elemente in den ruhigeren Songs von "Gotta Get Back". Der Sänger selbst strahlt schließlich eine unfassbare Ruhe aus, die nicht nur in Balladen wie 'Home Again' und 'Blow Wind Blow' zur Geltung kommt, sondern sich auch in verschleppten Rocksongs wie 'Call My Name' und 'Way Past Midnight' manifestiert und letztendlich von einer Souveränität zeugt, die man über all die Jahre erst einmal erlangen und aufrechterhalten muss.

Für Seth Walker ist die Reise sicherlich noch nicht zu Ende, doch man kann festhalten, dass "Gotta Get Back" eine der wichtigsten Stationen beim musikalischen Exkurs dieses herausragenden Songwriters ist. Das hier ist Roots Rock in Vollendung!

Anspieltipps: Blow Wind Blow, Call My Name, , Fire In The Belly, The Sound Of Your Voice