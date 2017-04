Wan Way To Hell

BEWITCHED? VENOM? CELTIC FROST? Oder gleich alles zusammen?

Nein, das ist leider nicht das Comeback-Album der allmächtigen Kult-Thrasher von BEWITCHED. Doch die Landsmänner von WAN scheinen ihren musikalischen Vorfahren einiges abgewinnen zu können, wie der ruppige Black-THrash-Output des neuen Longplayers "Wan Way To Hell" deutlich klarstellt. Die Songs grooven ähnlich fein wie die coolen VENOM-Soundalikes aus den frühen 90ern, für gelegentliche Highspeed-Beschleunigung ist auch gesorgt, und wenn man denn so will, führt WAN eigentlich nur das weiter, was irgendwann mit der ganzen Symphonisierung des ursprünglichen Black-Metal-Sounds verloren gegangen ist: Old-School-Romantik mit Leib und Seele.

Dass die Skandinavier im Grunde genommen nicht die begnadetsten Songwriter sind, kann man da schon mal schnell überspielen, denn in Sachen Feeling ist "Wan Way To Hell" eine echte Offenbarung voller kultiger Reminiszenzen. Gerade wenn die Band mal ein paar Gänge zurückschaltet und wie beispielsweise im Titelsong in Richtung CELTIC FROST schielt, macht das Ganze mächtig Spaß, so verbraucht einzelne Passagen eigentlich auch sein mögen.

Doch an solchen Aspekten werden sich die Jungs von WAN sowieso nicht aufhalten. Originalität ist genauso unwichtig wie jedweder moderne Einschnitt. Die Schweden reiten auf der Welle der frühen 80er, adpatieren viele Elemente ihrer hemischen Kollegen, die genau jenen Sound auf etwas fiesere Art und Weise eine Dekade später reproduzierten und retten genau diese Ausstrahlung ins Hier und Jetzt, die trotz solcher Acts wie NIFELHEIM mit dem Ableben von BEWITCHED ins Grab gewandert sind. "Wan Way To Hell" wird aus genau diesen Gründen sicherlich polarisieren. Aber ganz ehrlich: Who cares?

Anspieltipps: Wan Way To Hell, Till Kamp, As If