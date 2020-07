Sehr solides Metalwerk mit starken teutonischen Anleihen.

Die Portugiesen WANDERER waren mir bisher kein Begriff, sind aber doch schon seit knappen zehn Jahren in der Szene aktiv. Nach einer mir logischerweise unbekannten EP erscheint jetzt ihr Debüt-Album "Awakening Force" über Rafchild Records. Da ich bisher eine ganze Reihe Veröffentlichungen des Labels echt interessant fand, dachte ich, es wäre auch schön, mich mit WANDERER zu befassen. Auch das stimmungsvolle Artwork ermutigt dazu.

Was gibt es nun nach etwa einem halben Dutzend Durchläufen zu diesem 42-Minuten-Werk zu sagen? Nun, erst einmal wird hier traditioneller Metal der deutschen Schule gespielt, tief verwurzelt in den Achtzigern, aber durchaus offen für weitere Impulse. Das heißt: Es ist melodisch, es ist teils arg speedig, dabei aber nie sonderlich hart, was wir hier zu hören bekommen. Der rauhe Gesang ist dabei ein hilfreiches Unterscheidungskriterium zu ähnlich gelagerten Bands. Mir gefallen die speedigen Gitarrenläufe, die an HELLOWEEN vor dem Kiske-Einstieg und an BLIND GUARDIAN in den Achtzigern erinnern, und auch die sehr bodenständige Produktion, welche die Band angenehm von großen Labelveröffentlichungen abhebt. Insgesamt ist Sänger Nuno Machado aber kein außergewöhnlicher Akrobat am Mikro; er gehört eher in die Kategorie "solider Handwerker". Diese braucht es natürlich auch, aber das hilft nicht bei der Qualifikation zur Champions League. Was der Scheibe gut tun würde wären ein paar mehr Hits der Liga des Abschlusstracks 'Way Of The Blade', denn dann könnte man schon mit starken neuen Bands wie MYSTIK oder DON'T DROP THE SWORD mithalten. So wird es eher für die Opening-Slots einschlägiger Festivals reichen.

Für Genrefreunde gilt festzuhalten: Wenn man nicht die absolute Perle für die eigene Sammlung sucht, sondern ein handwerklich gut gemachtes und sehr authentisches Genrewerk, dann kann mit "Awakening Force" eigentlich nichts verkehrt machen. Wer mit traditionell-regressivem Metal als solchem, und der deutschen Ausprägung im Speziellen nichts anfangen kann, darf aber auch getrost einen Bogen um diese Veröffentlichung machen.

Anspieltipps: Way Of The Blade.