Über Pancakes, Zombies und rückwärts abgespielte Schallplatten

Aller guten Dinge sind drei. Darum freut es mich persönlich sehr, dass ich zum wiederholten Male ein Werk der Groove-Thrasher von WANTED INC. vor den Latz geknallt bekomme. Mit "Embarrassment To The Establishment" steht ihr neues Album in den Startlöchern, das aufgrund der ausgeklügelten Reife die lange Wartezeit von mehr als vier Jahren nach "King For A Day" zumindest zum Teil wieder gut macht. WANTED INC. ist als Band gereift, das merkt man sowohl musikalisch als auch im Hinblick auf das Songwriting. Die Härte ist wohldosiert, die Riffs machen einiges her und generell macht "Embarrassment To The Establishment" einen abgebrühten, coolen Eindruck.

Coolness und technisches Know-How, garniert wird das Ganze mit einer guten Prise Aggressivität, Nostalgie-Faktor – irgendwie fühle ich mich bei den Münchenern immer in meine musikalische Anfangszeit zurückversetzt – und Erfahrung, die man bei der Band bei ihrem bereits dritten Album jedoch auch erwarten durfte. Doch die Anforderungen hat WANTED INC. ordentlich bis gut in die Tat umgesetzt, hat mit 'Fuel To The Fire', 'Displaced Settlement' und 'The Vance Kid' samt sehr nachdenklichem Background abermals Songs auf der Habenseite, die sich einerseits nicht vor den großen Namen der Szene verstecken brauchen, andererseits aber auch genügend Ohrwurmpotential und Eigenständigkeit haben, um in der großen, weiten Welt des Groove Thrashs zu überleben.

Auch wenn ich persönlich als Geschwindigkeitsliebhaber im Thrash Metal den einen oder anderen zusätzlichen Tempo-Ausbruch gewünscht hätte, so ist "Embarrassment To The Establishment" ein gelungenes Album mit vielen Ecken und Kanten geworden, an denen man sich als Fan derber und durchdachter Töne gerne mal festklammern kann. Wer weiß wohin die Wege von Fronter Stoner und Co noch führen, die Grundpfeiler für ordentliche Mucke in der Zukunft sind jedenfalls vorhanden. Wenn in Zukunft auch noch ein Hauch mehr Abwechslung durch den WANTED INC.-Proberaum weht, wird auch den letzten Meckerfritzen das Maul gestopft.