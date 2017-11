Old-School-Geschoss im ASPHYX-Stil

ASPHYX und BOLT THROWER - das sind die beiden Bands, auf die man abfahren sollte, wenn man auf der Suche nach einer Alternative bei den Griechen von WAR POSSESSION hängen bleibt. Auf ihrem aktuellen Album brettern die Südeuropäer zumeist in Höchstgeschwindigkeit vorwärts, trümmern dabei alles in Grund und Boden und hinterlassen genügend verbrannte Erde, um dem Zuhörer hin und wieder auch mal eine kurze Verschnaufpause zuzugestehen. Dieser Forderung kommt WAR POSSESSION gerne nach; die meisten Songs sind mit ausgedehnten Intros und Outros versehen, die Band leitet das Chaos oftmals erst ein, nachdem eine melodisch untermalte Walze den Weg freigeräumt hat oder ein paar verspielte Leadgitarren den Weg ebnen konnten, so dass "Doomed To Chaos" sich nicht ausschließlich auf die Vollgasbedienung beschränken muss - und das ist auch gut so.

Denn gesetzt den Fall, dass das ungestüme Uptempo die einzige Waffe der Hellenen wäre, würde man ihrem Debüt wahrscheinlich nur wenig Beachtung zukommen lassen. Die Band weiß zwar allzu gut, wie man das Inferno inszeniert, doch auf Dauer fordert das Verlangen nach Abwechslung seinen Tribut, und diesem Wunsch leistet WAR POSSESSION dann auch wie gesagt Folge. Was die eigentliche Atmosphäre des Albums angeht, landet man schließlich bei den eingangs erwähnten Urgesteinen. Das Old-School-Feeling ist sofort gegeben, und würde man es nicht besser wissen, könnte man glatt vermuten, bei "Doomed To Chaos" würde es sich um einen Re-Release eines längst vergessenen Underground-Werkes handeln. Doch das erste Album von WAR POSSESSION ist taufrisch, es ist schnörkellos und brutal, aber letztlich auch ausreichend vielschichtig, um eventuell monotone Strickmuster zu umgehen. Verfechter der alten Schule hören deswegen bitte mal rein!

Anspieltipps: God Of A Wicked Mind, Slapton Sands Tragedy