In die Zukunft blickend

Tatsächlich haben die Ami-Thrasher von WARBRINGER in ihrer Karriere schon einige amtliche Bretter veröffentlicht und auch der neuste Streich "Weapons Of Tomorrow" verspricht auch auf längere Zeit gesehen ein richtiges Bollwerk zu werden. Im April des Jahres 2020 macht der "Woe To The Vanquished"-Nachfolger eine hervorragende Figur, ist spritzig und wendig wie ein Athlet und hat trotz einer mehr als gesunden Portion Abwechslungsreichtum noch genügend Kohlen im Feuer, um auch in einigen Monaten noch richtig Spaß zu machen.

"Weapons Of Tomorrow" führt die Entwicklungskette der Kalifornier nahtlos weiter. Und obwohl Szene-Giganten wie EXODUS, KREATOR oder SLAYER nach wie vor hörbar ihre Patenschaft für WARBRINGER nicht abschlagen können, lärmen, thrashen, rumpeln und rumoren John Kevill und seine in den letzten Jahren doch stark veränderte Truppe dennoch eigenständig und markant durch unsere Lauscher. Angefangen beim knackigen 'Firepower Kills'-Eröffnungsgewitter bis zum 'Glorious End'-Endspurt hält das Quintett das Niveau konsequent oben.

Dazwischen sind es unter der Sonne Kaliforniens – oder vorliegend Grevenbroichs – vor allem das schwarz angehauchte 'Defiance Of Hate', das brutale 'The Black Hand Reaches Out' sowie 'Heart Of Darkness', das seinem Namen alle Ehre macht, und das kompromisslose 'Outer Reaches', die man als Thrasher mit hauchzartem Hang zum Death- und Black Metal auf dem Schirm haben sollte Grundsätzlich fließt das Album als Ganzes runter wie Öl.

SLAYER nicht mehr da, EXODUS und KREATOR sind auch nicht mehr die Jüngsten, es wird also Zeit, dass man sich berechtigte Gedanken um das Erbe der Großen machen muss. WARBRINGER gehört aber nicht erst seit "Weapons Of Tomorrow" zu den Auserwählten, obgleich der neuste Riff- und Powerbrocken diese Thronnachfolgeambitionen aber noch einmal unterstreicht. Ein tolles Album also, das den April noch einmal kräftig durchschüttelt.