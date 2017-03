Bravo bravissimo

Das kollabierte Empire klingelt immernoch in den Ohren, da kehren die Wüteriche von WARBRINGER mit ihrem fünften und – so viel möchte ich vorwegnehmen – bis dato besten Album zurück. Seit "IV: Empires Collapse" haben sich die Kalifornien-Thrasher nochmals ins Zeug geschmissen, an ihrer Durchschlagskraft und Souveränität geschraubt, ohne dass es aktuell am Abwechslungsreichtum mangeln würde. "Woe To The Vanquished" heißt der aktuelle Paukenschlag, der Freunden des Fausthieb-Thrashs die Freudentränen in die Augen treiben und Gegnern eine schallende Ohrfeige nach der nächsten ins Gesicht pfeffern wird.



Rasende Riffs, variierende Tempi, Energie auf dem höchsten Level sowie die Gewissheit, dass sich die zwei Neuankömmlinge bestens integriert haben – WARBRINGER überlässt auf dem fünften Album nichts dem Zufall. Jessie Sanchez am Bass und Chase Becker an der Klampfe leisten bockstarke Arbeit, zünden mit dem restlichen Trio Infernale ein Feuerwerk und hauen vollends auf die Kacke. Das eröffnende 'Silhouettes', 'Shellfire' auf der einen, das frenetisch zu bejubelnde Titelstück, das Monster-Finish 'When The Guns Fell Silent' auf der anderen Seite, an vielen Ecken und Enden kommt der Hörer mit grandiosen Highlights in Berührung, die Bay Area lässt nach wie vor Grüße dort und bei jedem weiteren Durchgang erblicke zumindest ich neue, bisher unentdeckte Parts, die in mir den Tasmanischen Teufel von der Leine lassen.



Acht Songs, 40 Minuten Spielzeit, ein hohes Energielevel und ein Artwork, das auch optisch keine Fragen offenlässt – Jungs, das ist Thrash Metal wie er sein sollte. Was soll ich sagen? "Woe To The Vanquished" ist ein großartiges Album geworden. Und trotzdem möchte ich WARBRINGER bei der Punktzahl noch einmal die Gelegenheit geben, sich mit künftigen Alben ein absolutes Denkmal zu setzen. Das vorliegende Album ebnet den Weg schon folgerichtig, konnte der Vorgänger bereits meine Erwartungen locker übertreffen. "Woe To The Vanquished" wird noch lange Zeit bei mir die eine oder andere Runde drehen. Jungs, ihr habt mir den März versüßt.