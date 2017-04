Fucking heavy!

Was würde wohl passieren, wenn BOLT THROWER sich noch einmal zusammenraufen würde und mit der sensationallen Neuigkeit um die Ecke käme, dass Kirk Windstein ab sofort für die Grooves verantwortlich zeichnen würde? Vielleicht würde das Resultat so klingen wie der neueste Release aus dem Hause WARCRAB, bei dem das CROWBAR-Sludge-Fundament mit den fetten Gitarrensounds der britischen Todesblei-Legende gekreuzt wird, um letztendlich nur eines zu kreieren: F***ing heavy shit!



Die fünf Songs von "Scars Of Aeons" sind in dieser Hinsicht nämlich eine absolute Offenbarung, die sich gerne mal vom typischen Death-Metal-Schema löst, gerne aber dessen Referenzen aufnimmt, um eine ziemlich dreckige Interpretation von SIX FEET UNDER und besagter Kult-Combo zu erzeugen. Die Grooves sind verdammt mächtig, die Grunts gehen ins Mark und vom Bass wollen wir erst gar nicht reden: Da werden innerhalb der Szene tatsächlich noch einmal neue Standards gesetzt, obschon die Herangehensweise nicht gänzlich untypisch ist.

Der doomige Ursprung der neuen Stücke ist dabei der absolute Kern der WARCRAB-Bösartigkeit. Die Herren verschleppen ihre Riffs, zaubern in Slow Motion und setzen nach einem kurzen Break zur totalen offensive an, die in 'Destroyer Of Worlds' einen vorläufigen bzw. im Titelstück einen endgültigen Höhepunkt findet. Doch auch der überlange Opener 'Conquest' und das morbide 'Bury Me Befor I'm Born' steigen in den Monster-Groove ein, verzehren sich im fiesen Schleim des Sludge und geben die Richtung für einen Sound vor, der gerne auch einige Nachahmer finden darf. Das Original bleibt allerdings WARCRAB respektive "Scars of Aeons", das trotz seiner insgesamt eher spärlichen Spieldauer zu den Titelapsiranten in der tödlichen Meisterschaft des Jahres 2017 avanciert!



Anspieltipps: Bury Me Before I'm Born, Scars Of Aeons