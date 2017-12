WARCRY - immer noch eine Macht im spanischen Heavy Metal!

Es sei gestattet, dass ich an dieser Stelle ein wenig nostalgisch werde. Als ich vor knapp 15 Jahren meine ersten Fußnoten als Schreiberling setzte, gehörte WARCRY zu den ersten Bands, mit denen ich die Ehre hatte. Und die Spanier ergatterten bi einem anderen Portal mit ihrem Zweitwerk "El Sello De Los Tiempos" umgehend die Höchstnote. Und die Scheibe ist bis heute eine der besten traditionellen Werke von iberischem Grund.



Mittlerweile ist jedoch viel Zeit ins Land gezogen, die spanische Heavy-Metal-Szene wurde schon zum Ende des vergangenen Jahrzehnts wieder sich selbst überlassen und große Förderer wie Locomotive Records sind längst Geschichte. Für Bands wie WARCRY, die damals mit LUJERIA, TIERRA SANTA und MÄGO DE OZ auf dem besten Weg waren, den internationalen Durchmarsch zu zelebrieren, bedeutet dies leider, dass man sich wieder komplett selbst organisieren muss und über die eigentlichen Vertriebswege kaum mehr eine Chance hat, außerhalb der Landesgrenzen auf sich aufmerksam zu machen. Spanischsprachige Staaten wie Mexiko bieten zwar nach wie vor ein Forum, aber das Interesse an den klassischen Noten aus Madrid und Umgebung ist so stark abgeflaut, dass sich kein Label mehr an die vielen Acts herantraut, die mittlerweile in den Underground zurückgekehrt sind.



Mit "Donde El Silencio Se Sompió" erklärt WARCRY diese Entwicklung erneut zu einer totalen Absurdität, für die es auch im nachhinein keine sinnvolle Erklärung gibt. Spanischer Hardrock ist immer noch eine Macht, er bleibt kraftvoll, melodisch, stellenweise auch außergewöhnlich, letztendlich aber immrzu leidenschaftlich und packend. Die elf neuen Stücke sind eine klare Ode an die vielen unentdeckten Relikte von der iberischen Halbinsel, ein unmissverständliches, qualitativ hochwertiges Statement, das WARCRY und ihren Kollegen wieder den verdienten Zuspruch sichern sollte, und zuletzt einfach nur ein Album, das mit unwiderstehlichem Feeling, einer Menge rauem Charme und durchweg starkem Songmaterial an jenen Schauplatz zurückkehrt, der schon vor anderthalb Dekaden für Aufsehen sorgte.



Ich spare mit jetzt jedes weitere Plädoyer in Sachen Viva Espana, sondern weise noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Szene dort ein wahrer Hort erstklassiger Albumperlen ist. Eine davon hört auf den Namen "Donde El Silencio Se Rompió" und ist die triumphale Rückkehr einer echten Legende!



Anspieltipps: Luchar Y Avanzar, Ya No Volveran, Resistencia