The Art Of Manipulation

Ganz großes Horror-Theater!

Würde Harley Quinn sich für eine Zweitkarriere als Sängerin eine Schock-Rock-Band entscheiden, wäre es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass sie die Herrschaften von WARD XVI in ihrem Tun unterstützen würde. Die britische Combo folgt auf ihrem aktuellen Album den ambitionierten Ideen eines Alice Cooper und erzählt ebenfalls eine bizarre Horrgeschichte, nutzt hierzu aber auch die Mittel der modernen Musik und geht weit über das hinaus, was der König der Szene auf seinen Konzeptwerken angestellt hat.

"The Art Of Manipulation" ist eine größtenteils verrückte Zirkusvorstellung, die mit elektronischen Elementen ebenso stringent arbeitet wie mit melodischen Modern-Rock-Arrangements, dezenten neumetallischen Gitarrensounds (MURDERDOLLS lässt grüßen) und der Mainstream-Attitüde, die eine Band wie HALESTORM ziemlich weit nach vorne gebracht hat. Die 16 Stücke sind ein kunterbunter Mix aus allen musikalischen Optionen, die dem Horror-Business in die Hände spielen können, begleitet von düsteren Synthies und vreinzelten Gothic-Einsprengseln, welche das extrem breite Potpourri schließlich perfekt machen.

Alle Befürchtungen jedoch, WARD XVI würde sich lediglich den schockierenden Effekte zunutze machen, kann man jedoch im Keim ersticken; die Briten um die sehr wandelbare Frontstimme Psychoberrie spielen Thater, aber sie spielen es souverän und überzeugend. Und wenn man nur ein ganz kleines bisschen für die Bühnenshows eines Alice Cooper übrig hat und die Dramaturgie seiner musikalischen Inszenierungen schätzt, wird man sich schnell in "The Art Of Manipulation" verlieben. Hier hat es eine Band tatsächlich einmal geschafft, ein scheinbar unantastbares Vermächtnis in ein neues Zeitalter zu retten - und zwar mit einem musikalischen Meisterstück!

Anspieltipps: Toy Box, The Art Of Manipulation, Blackened Heart