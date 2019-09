Undefinierte Garagen-Tracks mit starkem NIRVANA-Bezug.

Dreckige Punk-Noten in einem Garage-Rock-Setting: Willkommen in der Welt von WARISH. Das erst im vergangenen Jahr gegründete Trio sieht sich in der Tradition der MISFITS, liebäugelt selbst aber auch mit dem NIRVANA-Vergleich und sieht sich irgendwo in der räudigen Mitte beider Acts, was auf die selbet betitelte erste EP auch durchaus zutrifft. Da treffen raubeinige Punk-Gitarren auf relativ chaotische Alternative-Klänge, man fühlt sich wohl auch zu den MELVINS hingezogen und versteht sich auf eine derbere Rockabilly-Abfahrt, die nur recht entfernt etwas mit dessen ursprüngen gemeinsam hat.

Das Ergebnis ist interessant, weil es unbekümmert und spontan klingt, doch so richtig Zugang erhält man in den elf Minuten von "Warish" leider nicht. Stattdessen hat man eher das Gefühl, die drei Schmutzpuckel wollten einen kurzen Adrenalinstoß auf Konserve festhalten, ohne sich dabei über Weiterführendes Gedanken zu machen. Das mag für den Moment auch gut funktionieren, weil schon eine Menge Energie in den Garagen-Sounds steckt, doch bleibende Eindrücke hinterlässt WARSIH erst einmal nicht - vielleicht auch, weil die fünf Stücke irgendwie noch zu undefiniert und ziellos ausgerichtet sind.



Dennoch sollte man im Auge behalten, was die Herren in Zukunft noch auffahren werden, denn in der Kürze der Zeit sind die Erlebnisse, die man mit "Warish" hat, noch sehr vage. Trotz ansprechendem Live-Sound und einer durch und durch ambitionierten Performance reichen diese fünf Songs jedoch noch nicht aus, um sich ein klares Bild zu machen. Und das ist wohl auch eine klare Aussage!