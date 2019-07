Nichts besonderes - einfach solider, anständiger Death Metal.

WARKUNT hat auf "Of Ruins And Agony" sicherlich nicht den Prototypen eines Death-Metal-Albums erschaffen. Im Gegenteil: Die Franzosen haben vielmehr all das zusammengepackt, was auf diesem Prototypen zu finden gewesen wäre und sich brav an den üblichen Techniken des Szene-Songwritings orientiert - ohne dabei wirklich viel Eigenes zu entwickeln.

Hat man sich allerdings mit diesem Umstand abgefunden, darf man sich über eine richtig feine Old-School-Walze freuen, die hier und dort zwar noch etwas aggressiver hätte aus den Boxen knallen können, die aber zumindest im Hinblick auf die Arrangements und die coolen Grooves allemal wert ist, zumindest einmal angecheckt zu werden. "Of Ruins And Agony" klingt dabei nicht selten wie eine weniger melodiöse Ausführung von AMON AMARTH, orientiert sich bei den Gitarrensounds an BOLT THROWER, ASPHYX und GOD DETHRONED und trumpft mit seiner einfach strukturierten, aber dennoch effizient eingebrachten Rhythmusarbeit auf, die die Tatsache bestätigt, dass schlicht nicht immer peinlich sein muss - denn über handwerkliche Fähigkeiten muss man hier trotz allem nicht streiten.



Was also am Ende bleibt, ist ein gutklassiges Death-Metal-Werk, das gerade in den ersten Durchgängen richtig Bock macht, auf Dauer vielleicht ein bisschen verschleißt, in der guten halben Stunde aber acht individuell sehr ordentliche Nummern auftischt, mit denen sich das Hackfest gut begleiten lässt. Ein bisschen mehr Eigenständigkeit ist der Wunsch für die nächste Runde; bis dahin kann die Band mit "Of Ruins And Agony" durchaus zufrieden sein.



Anspieltipps: The Great Maze Of Fear, Dark Days To Come