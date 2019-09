Schlafen, träumen, WARMRAIN. Oder umgekehrt?

Der Name WARMRAIN passt sehr gut zur Musik. Wir hören sanft-melancholischen Artrock britischer Machart, der sich angenehm und sanft ins Ohr schmiegt. Die Band um Mastermind Leon Russell sieht sich als musikübergreifendes Gesamtkunstwerk, das sich mit "Back Above The Clouds" dem Thema widmet, wie man mit einem schweren Verlust umgeht, wie man ihn verarbeitet und eventuell daraus eigene Stärke gewinnt. Dazu erschafft die Band zu ihrer Musik entsprechende Bilder, Illustrationen und Videos, die auf der Homepage und in den sozialen Medien verbreitet werden.



Hier soll es aber nur um die Musik gehen, und die wird trotz des ernsten Themas niemals allzu dramatisch. Die meisten Lieder auf dieser Doppel-CD sind eher in sich gekehrt, ruhig und reflektierend. Akustische Gitarren, runde, flächige Sounds und elegische Gitarrensoli bestimmen den Ton. Klar kommt hier bisweilen der PINK FLOYD-Vergleich auf, ARENA, PENDRAGON oder frühe PORCUPINE TREE von der ruhigsten Seite würde ich aber auch gelten lassen. 'Fading Star' oder 'Absent Friends' ist dann auch ein schöner Beitrag für Fans dieses Genres, mir fehlt aber an vielen Stellen das Charisma der oben genannten Bands, vor allem beim Gesang. Während ich den ersten Rundling trotzdem noch gut finde, verliere ich auf der zweiten CD zunehmend das interesse an der Musik, denn viele Passagen wirken auf mich einfach zu beschaulich und harmlos, beispielsweise wenn es um den Traum fliegen zu können geht. Auch der Versuch, 'Here Comes The Rain Again' (EURYTHMICS) in einen Art-Rock-Song zu verwandeln, überzeugt mich nicht völlig, denn dem Song wurde der für ihn charakteristische Drive genommen. Drive, das ist etwas, was WARMRAIN im Endeffekt gut tun würde, denn spätestens nach einer dreiviertel Stunde ist man von der Musik regelrecht eingeschläfert. Und die CDs gehen in Summe fast anderthalb Stunden.