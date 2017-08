Till The Wheels Fall Off

Till The Wheels Fall Off

Polierte Rocksounds für das Mainstream-Publikum

Geblendet von Cover und Songtiteln hätte man auf dem neuen Album von WARNER DRIVE sicherlich dreckigere Sounds erwartet, als sie der finale Output auf "Till The Wheels Fall Off" letztendlich anbietet. Die Jungs aus dem Herzen Hollywoods haben zwar eine Vergangenheit als Punk-Rock-Combo, nähern sich aber mittlerweile lieber dem Mainstream und bügeln ihr Material anständig glatt, damit auch ein möglichst großes Publikum Gefallen daran finden kann. So weit, so gut, zumal die Band hier und dort auch ein paar nette Hooklines etablieren kann - aber natürlich hat die Sachen gleich mehrere Haken: Zum einen riecht das Material so stark nach Anbiederung, dass man relativ schnell die Schnauze voll hat. Und zum anderen widerstrebt es einfach, die gelegentliche Pop-Affinität von WARNER DRIVE gutzuheißen, weil das Gros der Songs lediglich konstruiert erscheint und mit einen polierten Arrangements irgendwann anstrengt.

Dass insbesondere Fans von MÖTLEY CRÜE, PAPA ROACH und STEEL PANTHER Gefallen an den Songs von "Till The Wheels Fall Off" finden könnten, ist aufgrund deren jüngerer Entwicklung sicherlich möglich. Doch wo diese Acts Rock & Roll noch immer als Triebfeder nutzen, steht bei WARNER DRIVE eine zu starke Mainstream-Attitüde, die das neue Album schließlich auch unter sich begräbt. Ergo: Nettes Scheibchen, das man aber zügig satt hat.