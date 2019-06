Für den Spaß zwischendurch

So richtig ins Rollen kam der WARRIOR SOUL-Zug bisher noch nicht, denn trotz einiger Alben auf der Habenseite, gab es in der langen Schaffensphase der Mannschaft stets einige Blaupausen, in denen die Band um Kory Clarke stillstand. Das soll sich mit dem vorliegenden "Rock 'n' Roll Disease"-Rundling ändern, markiert er doch bereits Album Nummer zehn.



Zugegeben, das Gelbe vom Ei war der Vorgänger "Back On The Lash" nicht gerade, insofern waren die Erwartungen an die neue Scheibe nicht sonderlich hoch. Und trotzdem – oder gerade deshalb – bockt "Rock 'n' Roll Disease" auch ordentlich drauf los. Mit einer wirklich tighten und spielfreudigen Mischung aus klassischem 1980er-Jahre-Stahlgut, einer leichten Prise Punk sowie hier und dort einigen kräftigen Metal-Anleihen kann die Platte durchaus überzeugen.



Hinzu kommt die kurze, aber knackige Spielzeit von gerade einmal einer halben Stunde, die die Platte angenehm kurzweilig erscheinen lässt. Man sträubt sich nicht dagegen, "Rock 'n' Roll Disease" noch einen weiteren Rundgang zu schenken und zu Songs wie dem knackigen Titeltrack, dem Eröffnungsbollwerk 'Up The Dose' oder dem Fist-Raiser 'Rock On' und dem 'After The Show'-Abschluss erneut die Matte zu schütteln.



Eine gute, aber nicht zu pompöse Produktion sowie ein gleichbleibendes, qualitativ gutes Level über die gesamte Distanz hinweg runden den entsprechenden Gesamteindruck ab. Wer also vor anderthalb Jahren etwas gelangweilt aus der Wäsche schaute, sollte seinen alten Helden hier noch einmal eine Chance geben, enttäuscht wird man mit Sicherheit nicht, obwohl die Überhits leider Gottes auch diesmal ausbleiben. Doch was nicht ist, kann aus der Feder von Clarke ja noch entspringen.