Zu viel GENESIS ist einfach nicht gut!

Besser hätte es für THE WATCH gar nicht kommen können; seit Jahren eifern die italienischen Proggies bereits ihren Heroen bei GENESIS nach und haben dabei die gesamte Peter-Gabriel-Phase so oft rezitiert, dass man oftmals an der Eigenständigkeit des eigenen Materials zweifeln musste. Und jetzt ist plötzlich Steve Hackett mit an Bord und hat sich überzeugen lassen, einen Gastauftritt in einem der neuen Tracks zu absolvieren. Glückwunsch an Simone Rossetti und sein Team für die Erfüllung eines langjährigen Traumes!



Doch leider muss man abseits des Namedroppings schnell wieder den Spielverderber mimen, denn THE WATCH hat es mal wieder nicht geschafft, sich so weit vom offensichtlichen Vorbild zu lösen, dass man endlich auch mal ein eigenes Signature-Album entwerfen konnte. Die acht neuen Stücke wirken zwar nicht uninspiriert, lahmen aber vor allem in der zweiten Albumhälfte, weil die immergleichen Melodieabfolgen sich mit eher bescheidenen Grooves paaren und man schließlich einen wiederkehrenden Vergleich bemüht, dem die Band als generelle Instanz und das Album als spezielles Dokument nie und nimmer standhalten kann - auch nicht mit der Schützenhilfe eines Originals wie Steve Hackett. Harmonien, wie man sie in 'Tightrope' und 'After The Blast' entdeckt, mögen die Band gewissermaßen trotzdem bestätigen, auf einem gar nicht mal so schlechten Weg zu sein. Doch wenn das beste Stück des Albums eine Fremdkomposition ist (nämlich Hackett's Solosong 'The Hermit'), darf man gerne in Frage stellen, ob dieser Weg auch wirklich der richtige ist. "Seven" ist nette, progressive Rockmusik, aber beileibe kein Werk, das über einen längeren Zeitraum mitreißt.



Anspieltipps: The Hermetic, After The Blast