Konsequente Fortsetzung des Erstlings

Was vor knapp anderthalb Jahren mit dem wohl durchaus als Programm zu bezeichnenden Titel "Sabbath Highway" gestartet wurde, findet mit "Black Abyss" eine ebenso imposante wie konsequente Fortsetzung, und das nicht nur in Bezug auf die Titel.



Die von den beiden zuvor bei SPIRALARMS tätigen Musiker Tim Narducci (voc.) und "Cornbread" (bass) machen erneut erst gar kein Hehl aus ihrer Vorliebe für Iommi und Co. Von daher ist es auch nur allzu logisch, dass auch auf "Black Abyss" ein Großteil des Songmaterials, das Tim und sein "körniger" Kumpel zusammen mit Ex-ORCHID-Drummer Carter Kennedy und Six-Stringer Jeremy Von Eppic eingetütet haben, von der ersten Sekunde an das Frühwerk von BLACK SABBATH als Inspiration erkennen lässt.



Inwiefern es dem im Anschluss an die Debüt-EP ziemlich intensiven Tour-Programm geschuldet ist, dass zuletzt von THE WATCHERS vermehrt Augenmerk auf zwingende Hooks und Melodien gelegt wurde, weiß man zwar nicht, Tatsache ist jedoch, dass sich die neuen Songs noch schneller den Weg ins Langzeitgedächtnis bahnen können.



Die wie schon zu SPIRALARMS-Tagen immer wieder mal an den jungen Chris Cornell erinnernde Stimme von Tim passt ebenso gut ins Gesamtbild wie die vergleichsweise hurtige und derbe Performance der US-Amerikaner in 'Oklahoma Black Magic', das eher an BLUE CHEER als an BLACK SABBATH denken lässt.



Als weiterer essentieller Beitrag zum positiven Gesamteindruck von "Black Abyss" sei auch noch der von Produzenten-Legende Max Norman verhältnismäßig dreckig ausgeführte Mix erwähnt, der in einigen Nummern Wüstenstaub förmlich aus den Boxen wehen lässt, ebenso aber auch das Flair und den Geruch der Industrie-Metropole Birmingham Anfang der 70er Jahre.



Kurzum "Black Abyss" ist eine lässige, gehaltvolle Heavy Rock-Scheibe geworden, deren Macher wir nur zu gerne auch mal in unseren Clubs begrüßen würden!