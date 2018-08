Das Dilemma der fehlenden Identität im Metalcore...

Schwierig, schwierig: WAY OF CHANGES macht nämlich im Grunde genommen einen guten Job, reiht sich aber viel zu brav in die Riege der unzähligen Metalcore-Newcomer ein, die sich nicht wirklich vorgenommen haben, dem Zuhörer auch noch mal weh zu tun. Auf ihrer ersten LP haben die Schweizer zehn zumeist melodische Nummern geparkt, in denen natürlich auch hier und dort mal ein dickerer Groove verortet ist, die aber letztendlich zu sehr in die üblichen Strickmuster des Genres passen - und eben am Ende zu selten die Keule auspacken. Ein rabiater Song wie 'Meaningless' steht alleine auf weiter Strecke, während überwiegend Schematisches den Charakter dieses Albums immer weiter verschärft.



Nun mag der eine oder andere auch behaupten, dass die Metalcore-Szene sich seit Jahren selbst überlebt und wirklich frische Impulse in der letzten halben Dekade ohnehin Mangelware sind. Die einstigen Vorreiter (allen voran KILLSWITCH ENGAGE) können schon lange nicht mehr adäquat nachlegen, und die zunehmende Verweichlichung des eigenen Sounds (man höre nur mal in das letzte PARKWAY DRIVE-Album rein) ist ein Prinzip, das im Mainstream zwar Erfolg verspricht, die Szene aber auch nicht weiter bringt. Was soll daher also auch anderes geschehen, als die konsequente Aneinanderreihung vertrauter Zitate, und damit sind wir dann auch wieder bei "Reflections", einem durchgehend ordentlichen Album, dessen Identität jedoch schnell verloren geht, weil die Jungs von WAY OF CHANGES (noch?) nicht den Mut aufbringen, eigene Wege zu gehen. Es ist ein Standard-Metalcore-Album, beileibe kein schlechtes, aber eben auch keines, an das man sich allzu lange erinnern wird.



Anspieltipps: Meaningless, Watcher