So schmeckt zeitgemäßer Classic Rock!

Dass WAYLAAND bis dato noch nicht auf unserer Seite des großen Teiches aufgeschlagen ist, ist angesichts der musikalischen Qualitäten der Truppe aus Detroit Rock City schon ungewöhnlich. Die Band mag zwar wunderbar in das Raster des amerikanischen Mainstream-Hardrocks passen, hat aber so viel Power und Energie, dass es sich verbieten würde, die Jungs mit lahmen Wiederholungstätern wie beispielsweise NICKELBACK in einen Topf zu schmeißen.

Die Songs der neuen Platte legen aber ohnehin erst einmal ein Classic-Rock-Fundament aus, dessen Wurzeln bei den kommerzielleren Tracks aus dem AEROSMITH-Katalog zu suchen sind, bevor dann eine Menge Riffgewalt im Stile von AIRBOURNE über die Nummern bügelt und sich schließlich von alternativen, eher moderneren Acts den letzten inspirativen Schuss geben lässt. Gerade in der ersten Hälfte von "Rinse & Repeat" bringt die Band gleich ein halbes Dutzend erstklassiger Ohrwürmer an den Start, die sich zwar nicht mit kreativen Lorbeeren schmücken dürfen, Altbekanntes aber so weit modfizieren, dass man WAYLAND durchaus auch einen eigenständigen Charakter nachsagen darf. Und die Durchschlagskraft von Songs wie 'All Rise' und 'Come Back To Me' ist letztendlich auch das Entscheidende: Die Truppe aus Michigan pumpt dicke Grooves ins System, behauptet sich mit dreckigen Gitarren und hat einen Frontmann in den eigenen Reihen, dessen Shouts mindestens genauso gewaltig sind wie die instrumentalen Breitband-Attacken.

Lediglich zum Ende hin geht "Rinse & Repeat" ein wenig die Luft aus, was aber auch daran liegen mag, dass die Platte mit immerhin 15 Stücken randvoll gepackt wurde. Es bleibt aber der elementare Eindruck, dass WAYLAND durchaus imstande ist, der zeitgemäß aufbereiteten Classic-Rock-Szene wieder neue Impulse zu verpassen. Gerade Fans der letzten Slash-Soloarbeiten werden eine Menge Freude an dieser starken Scheibe haben!

Anspieltipps: Welcome To My Head, All Rise, Come Back To Me