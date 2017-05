Das introvertierte Etwas namens Country

Nach seinem erfolgreichen Coveralbum aus dem vergangenen Jahr ist BOB WAYNE dieser Tage wieder auf eigenen Pfaden unterwegs und präsentiert mit "Bad Hombre" sein bislang wohl persönlichstes Werk. Der Songwriter betont zwar, weiterhin ordinäre Alltagsgeschichten zu erzählen, doch die gelegentlich sehr melancholische Stimmung seiner 13 neuen Countrysongs und die introvertierte Haltung, die sich dahinter verbirgt, sprechen dafür, dass Mr. Wayne mit wesentlich tiefgängigeren Gedanken ans Songwriting gegangen ist, als dies noch auf seinem letzten Solowerk der Fall war. Und dieser Schritt ist äußerst begrüßenswert.

Hin und wieder darf dann aber auch mal eine beschwingte Nummer die Runde und dem Cowboy das Tanzbein etwas leichter machen. 'Kiss My Ass God Bless The USA' und '420 Bound' haben etwas mehr Pep und sind Südstaaten-Mucke vom Allerfeinsten. Doch derartige Ausbrüche bleiben die Ausnahme und weichen zumeist ernsten Themen, wie Wayne sie in '80 Miles From Baghdad' und 'The Last Breathe You Take' verarbeitet. Manchmal hat man tatsächlich das Gefühl, es habe einige Schlüsselmomente in der jüngeren Laufbahn des Künstlers gegeben, so bedächtig ist das Gros der Songs im Vergleich zu seinen vorangegangenen Werken. Doch der Sänger betrachtet das Leben heuer einfach mal aus einer anderen Perspektive, lässt sich dabei inhaltlich erneut von Johnny Cash und Kollege Cohen inspirieren, vergisst aber auch seine Vorliebe für den frühen Folk und die Americana-Bewegung nicht.

Am Ende ist es aber natürlich die Michung aus all diesen Aspekten, die "Bad Hombre" zum nächsten kleinen Meisterstück aus der Wayne'schen Feder und zu seinem besten Werk nach "Back To The Camper" macht. Es ist aber gleichzeitig ein weiterer Schritt in eine neue Richtung, die dem letztlich immer wieder zurückkehrenden Vorwurf der Wiederholung deutlich entgegentritt. Und dennoch ist klar: Wer die bisherigen Arbeiten des nun schon kultigen Songchreibers liebt, wird auch die neue Platte mit großer Begeisterung aufsaugen!

Anspieltipps: 80 Miles From Baghdad, Working Class Musician, Hangin Tree