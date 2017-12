Ein schmaler Grat mit deutlicher Absturzgefahr!

Nüchtern betrachtet ist "Cold Like War" wieder ein Schritt nach vorne. Aus der Brille des kritischen Betrachters reicht das neue Album von WE CAME AS ROMANS aber auch nicht mehr an frühere Glanztaten heran, weil der Band scheinbar längst die Ideen ausgegangen sind. Zwar geht es diesmal wieder ein bisschen stürmischer und aggressiver zu, während zeitgleich die poppigen Sequenzen und die elektronischen Elemente wieder auf ein angenehmes Minimum reduziert wurden - doch so gut einige Hooklines auch sein mögen und so energisch sich die Band heuer verkauft, die Zeiten, in denen WE CAME AS ROMANS noch richtig mitzureißen wusste, sind offenbar endgültig passé.



Was aber bleibt, ist ein Festival eingängiger Melodien, das vielleicht größte, das die Truppe in all den Jahren veranstaltet hat. Alle zehn Kompositionen haben einen ohrwurmtauglichen Refrain, womit letztlich auch das Kapital von "Cold Like War" beschrieben ist. Die Songstrukturen sind zwar weitestgehend schematisch, aber wenn es zur mittelschweren Explosion im Chorus kommt, sind Stücke wie 'If There's Nothing To See' und 'Lost In The Moment' immer noch mit Herz und Seele bei der Sache. Die eher synthetischen Songs in der zweiten Albumhälfte relativieren die guten Eindrücke aber leider wieder, denn mit schmalzige Elektro-Poppern wie 'Promise Me' und 'Learning To Survive' wird keiner so wirklich etwas anfangen können. Denn das ist definitiv nicht WE CAME AS ROMANS. Und trotzdem lassen sich die Jungs auch heute wieder zu einigen Ausflügen hinreißen, die man nicht begleiten mag. Es gibt sie wieder, die guten Songs, und es gibt mehr davon als noch auf dem vorangegangenen Release, aber es gibt auch wieder zu viele Schwachpunkte, die den Gesamteindruck versauen - und das ist angesichts einiger neuer Entwwicklungen (und losgelöst vom allgemeinen kreativen Problem) ziemlich bedauerlich!



Anspieltipps: Cold Like War, Lost In The Morning