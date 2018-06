Mehr über We Were Sharks

Teenie-Stoff für werdende Schwiegermütter

Ob sie tatsächlich mal Haie waren? Falls dem so ist, so ist die Wahl des Präteritums auch absolut konsequent, denn wirklich Biss scheinen die Jungs von WE WERE SHARKS mittlerweile nicht mehr aufzubringen. Oder mag man den Vergleich zum Meeresraubtier ernsthaft bemühen, wenn im Hintergrund ein paar poppige Emo-Schnulzen laufen, die mit gelegentlichen Melo-Punk-Geschichten zumindest noch zeitweise in Richtung Rock & Roll getrieben werden?

Nun, das Material von "Lost Touch" geht sicherlich irgendwo in Ordnung, zumindest wenn man schlüpfrige Popsongs mit Allerweltsmelodien bevorzugt, der Mainstream-Gedanke herzlich willkommen ist und man auch kein Problem damit hat, dass die primäre Zielgruppe aus einem Zahnspangenpublikum im pubertären Alter besteht. Denn dort ist das Material von "Lost Touch" zuhause, bei den Teenies, die sich gerne noch den Starschnitt ihrer Favoriten an die Zimmerdecke hängen, um mit der Hoffnung einzuschlafen, eines Tages doch mal mit den Jungs ausgehen zu dürfen.

Aber jetzt mal die Gehässigkeiten beiseite gelassen: Fakt ist schlicht und ergreifend, dass WE WERE SHARKS jenseits der halbwegs brauchbaren Melodien auf dem aktuellen Album keine echten Reize schafft und Material vorstellt, dessen Verschleiß fast schon während des ersten Lauschangriffs greifbar wird. Vielleicht bin ich auch nur zu alt für all den Krimskrams. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass der Bubblegum-Sound dieser Kanadier einfach nicht sonderlich viel taugt.