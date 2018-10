Klingt britisch, kommt aber aus Ostfriesland!

Man mag es kaum glauben, WEAK ASIDE kommt nicht aus Großbritannien, sondern aus Emden in Ostfriesland. Dort, im hohen Norden, "snackt" man eher Plattdeutsch, als dass man dem Death Metal frönt. Nicht so allerdings bei WEAK ASIDE. Auf Album Nummer Drei "Forward Into Darkness" zeigen die Ostfriesen, dass sie auch die Sprache des Death Metals beherrschen.



Und diese Sprache sprechen die Jungs mit stark britischem Akzent, an allen Ecken und Enden auf "Forward Into Darkness" hört man BOLT THROWER und BENEDICTION heraus. Die Gitarren walzen in allerbester BOLT THROWER-Manier wie ein Panzer alles in Grund und Boden, während die Drums den Sound einer großen marschierenden Armee vorgeben. Und als wäre das nicht schon genug, wird das ganze noch von Tom Zorns Vocals garniert, die neben den genannten Bands auch immer wieder an John Tardy und OBITUARY erinnern.



Dieser ostfriesische Cocktail wird jedem, aber auch jedem Deather gefallen. Er ist intensiv, brutal und dreckig, auch vom Songwriting her können sich andere Bands eine gehörige Scheibe abschneiden. In Zeiten, in denen BOLT THROWER nicht mehr existiert und BENEDICTION sich auch rar in Sachen Veröffentlichungen macht, ist WEAK ASIDE viel mehr als ein Lückenfüller. WEAK ASIDE ist ein vollwertiger Ersatz!