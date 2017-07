Hier wurde reichlich SODOM gehört!

Warum bei WEAPÖNIZER ein Umlaut das Bandlogo ziert, ist nach wenigen Sekunden musikalischen Genusses bereits geklärt: Die Band aus Colorado liebt den vorantreibenden MOTÖRHEAD-Groove, sie mag den Rotz, sie verzehrt sich aber vor allem auch nach Thrash Metal der ganz alten Schule. Die neun Stücke von "Lawless Age" sind ein deutlicher Tribut an Acts wie SODOM und VENOM, vielleicht nicht ganz so räudig wie die Originale in ihren ersten Tagen, aber kaum weniger charmant als der holprige Ursprungs-Thrash, den man seinerzeit in Deutschland und Großbritannien verbrochen hat. Die Zielgruppe steht also.

Inhaltlich muss man auf der neuen Scheibe der vier Amis natürlich keine stillen Revolutionen erwarten; das Material ist anständig, es ist rau, und es hat gelegentlich auch einen Drang, sich stilsitisch solchen Acts wie DESTOYER 666 und AURA NOIR zu nähern, sprich dem primitivsten Black Metal zuzusagen. Doch derartige Tendenzen werden meistens nur angedeutet, während WEAPÖNIZER den klassischen Midtempo-Groove auskostet, hin und wieder mal ein wenig schneller ballert, sich im Großen und Ganzen aber darauf versteift, die Old-School-Materie zu imitieren, ohne dabei bahnbrechend Neues zu wagen. Mit der Wahl des abschließenden Coversongs hat die Band schließlich einen echten Treffer gelandet, denn 'World War 2' von den ENGLISH DOGS steht nun mal längts nicht in jeder Hitliste.

Ansonsten ist "Lawless Age" aber nicht mehr als eine sympathische Thrash-Metal-Veröffentlichung mit allzu bekannten Versatzstücken und wenig aufregendem Songwriting - aber eben trotzdem anständig.

Anspieltipps: Rattenkrieg, Temple Of The Iron Skull