Die unterhaltsamste MOTÖRHEAD-Tribut-Band mit ihrem ersten Longplayer. Bomberig!

Ich bin normalerweise kein Freund von Coverbands, aber im Falle von WECKÖRHEAD aus Niedersachsen verhält es sich anders. Die Band um Frontmann Markus "Wecker" Weckermann ist so detailverliebt unterwegs, dass es eine wahre Freude ist, ihre deutschsprachigen Versionen alter MOTÖRHEAD-Klassiker zu genießen. Wobei sich das Quartett nicht darauf beschränkt, die Texte 1:1 ins Deutsche zu übersetzen. Viel mehr geht man mit einer gehörigen Portion Humor an die ganze Angelegenheit heran, ohne dabei den originalen Spirit der Lemmy-Originale zu vergessen. So wird aus 'Bomber' eine textliche Abarbeitung alter Bud-Spencer-Film-Kracher. Eine exzellente Idee, deren Umsetzung mir jedes Mal ein breites Grinsen in die Mundwinkel zaubert. Ebenfalls sehr gelungen ist die mit 'In Osnabrück' titulierte Fassung von 'Metropolis'.

Sprach ich eingangs von einer Detailverliebtheit, so kann ich jedem nur dringend raten, sich auch die liebevoll gemachten Video-Clips der Band anzuschauen. So gibt es eine kurzweilige Version von 'In Rio' im Playmobil-Stil, welche belegt, mit wieviel Herzblut die Truppe unterwegs ist. Des Weiteren gibt es mit 'D-Das Pik As', welches stilecht in einer schmuddeligen Bar spielt, und 'Am Tod krepiert', in welchem der Sensenmann auf einem Skateboard Jagd auf den Sänger macht. Wunderbar!

Wenden wir uns nun konkret dem ersten Longplayer "Taub für immer" zu. Das hübsch aufgemachte Digi-Pack mit allen Texten macht optisch schon mal einiges her, und wenn ich den Bildern im Netz glauben darf, ist die Doppel-LP ebenfalls sehr schick. Klanglich gibt es von meiner Seite ebenfalls nichts zu meckern, denn alle 21 Songs dröhnen druckvoll aus der Anlage. Auch hierbei wird der Geist von Motörhead gekonnt eingefangen, sodass auch zu diesem Aspekt die Daumen nur nach oben zeigen können.

Insgesamt liegt hier also eine extrem kurzweilige Veröffentlichung vor mir, die in regelmäßigen Abständen in meinem Player landet. Hochgradig unterhaltsam, dieser Silberling! Im Gegensatz zu etlichen Motörhead-Tribut-Alben der letzten Zeit ist dieses Geschütz hier von echtem Herzblut geprägt und von daher ein echter Leckerbissen für jeden Freund von Lemmy. Klasse!