Genre-Album jenseits der Schmerzgrenze.

WEDINGOTH aus Frankreich präsentiert uns mit "Alone In The Crowd" das dritte Album. Progressive Metal steht drauf und beim dritten Album einer Band sollte man erwarten können, dass solche Versprechen erfüllt werden. Der Opener 'Alone In The Crowd I' hat dann auch ein paar pfiffige Schlagzeug-Breaks, THRESHOLD-Klampfen und ein bisschen Keyboard-Atmosphäre im Hintergrund. Alles in Butter also?

Nicht ganz. Denn ihre eigenen Ambitionen können die Musiker von WEDINGOTH nicht erfüllen. Das Material klingt etwas holprig und dünn; von schlüssigem Songwriting können wir noch nicht sprechen. Wir erinnern uns: Album Nummer 3. HAKENs "The Mountain" war auch der dritte Streich, im direkten Vergleich spielen die beiden Bands aber nicht einmal dieselbe Sportart. Ist ja an sich auch nicht weiter schlimm, wäre da nicht der stetig wiederkehrende Eindruck, es auf "Alone In The Crowd" mit Stückwerk ohne größeren Kontext zu tun zu haben. Da bringt auch der leichte Gothic-Einschlag nichts, der hier und da durchklingt. Von den zahlreichen DREAM THEATER-Zitaten ('When The World Collapses' sollte man nicht direkt nach 'Octavarium' hören) reden wir lieber erst gar nicht, denn diesen Vergleichen hält WEDINGOTH einfach nicht stand.

Was bleibt also unter dem Strich? Ein langatmiges Genre-Album, dem keine Stärke dieser Spielart auch nur ansatzweise gelingt. Zur Seite legen und Prog hören. Das ist alles, was ich nach "Alone In The Crowd" noch will.