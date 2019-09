Eins, zwei, WEDNESDAY 13 kommt vorbei

Hier kommt Stimmung auf! Zugegeben, die neue WEDNESDAY 13-Scheibe erwischt mich auch in einer denkbar günstigen Zeit, bin ich momentan doch eh auf einem Horrorfilm-Trip der Extraklasse. Doch während ich mit Mike Myers, Ghostface und Alptraum-Freddy auf der Couch kuschele und mit Leatherface und Jason diskutiere, ob nun der neue oder der alte "Es" besser ist, gibt es eben mit Herrn 13 noch einen Menschen auf der Welt, der dem Hype rund um das Spuk- und Schockergenre eine musikalische Dimension verpassen kann. Auch wenn ich die Horrorpunk-Metaller aus den Staaten in den letzten Jahren zu wenig Beachtung geschenkt habe, war die Vorfreude auf "Necrophaze" doch größer als gedacht.

Und ich wurde nicht enttäuscht, denn der Gruselfürst hat einen wunderbaren Nervenkitzel-Soundtrack mit Zombies, Blut und jeder Menge Hits am Start. 'Bring Your Own Blood' ist nicht nur ein wunderbares Wortspiel, sondern auch ein Ohrwurm par excellence, beim einleitenden Titelstück verleiht ein gewisser ALICE COOPER dem Unterfangen noch mehr Glamour und dass die wunderbare Cristina Scabbia nicht nur zu LACUNA COIL passt, beweist sie uns im 'Zombie'-Duett mit WEDNEYDAY 13. Der Herr hat sich also nicht lumpen lassen und an vielen Ecken und Enden tolle Überraschungen versteckt – so wie beispielsweise beim abschließenden W.A.S.P.-Cover zu 'Animal' mit "Wild Child"-Laiho.

Die zeitgemäße Produktion sowie das übliche Augenzwinkern verleihen dem "Necrophaze"-Unterfangen noch mehr Sympathie und die Spielfreude sorgt dafür, dass man das schöne Scheibchen auch mehrmals hintereinander problemlos laufen lassen kann. Das wiederum hat den Vorteil, dass sich Songs wie 'The Hearse', 'Decompose' oder 'Life Will Kill Us All' blitzschnell als tolle Ohrwürmer etablieren. Jeder hat bei Horrorfilmen selbstverständlich seine Favoriten und das geniale "Conjuring"-Universum hat bei mir dafür gesorgt, dass ich all die alten Schinken noch einmal ausgepackt, angeschmissen und mich Popcorn in der Wohnung verteilend auch ein ums andere Mal erschrocken habe. Fakt ist aber auch, dass genau für diese Zielgruppe "Necrophaze" ein gefundenes Fressen ist, denn die Scheibe macht einfach nur Spaß – die dazu passende Tour mit DEVILDRIVER und STATIC X kann kommen!