Schon bald ein echtes Schwergewicht?

Für ihr Video zu 'Trouble' dürfte den ursprünglich aus Vorarlberg stammenden, seit längerer Zeit aber schon in Wien ansässigen Burschen am Ende des Jahres mit ziemlicher Sicherheit so mancher Preis ins Haus flattern. Verdient, denn viel unterhaltsamer kann man ein Musikvideo wohl kaum gestalten. Doch der Bekanntheitsgrad des Quartetts wird wohl auch durch vorliegendes Erstlingslangeisen gehörig gesteigert werden, und das nicht bloß, weil eben jener Ohrwurm ein Teil davon ist und THE WEIGHT nahezu allen Bands, derer man sich in besagtem Clip angenommen hat, durchaus auch aus dem Klangbild herauszuhören ist.

Der Mix aus Classic, Heavy und Blues Rock kommt zwar immer noch ähnlich gediegen und hemdsärmelig aus den Boxen wie auch schon auf der Debüt-EP "Keep Turning" und hat selbstredend auch auf "The Weight" jede Menge Anleihen an Größen von DEEP PURPLE über LED ZEPPELIN und GRAND FUNK RAILROAD bis hin CREAM zu bieten, die nunmehr deutlich höhere Anzahl an Ohrwürmern sollte sich aber als Gewinn für die Formation herausstellen.

Positiv herausragend sind auf dieser Scheibe neben Hit-Kandidaten wie 'Hard Way', 'Rich Man's Pride', dem erwähnten Video-Gassenhauer oder 'Money Ain't For Keeping', das feine Wechselspiel von Gitarre und Hammond-Orgel und vor allem die geschmackvollen und gelungen umgesetzten Arrangements. Diese kommen nämlich im Vergleich zu diversen anderen Veröffentlichungen - die durch leider allzu "authentisch" gemeinte Produktionen, wie es im Retro-Bereich inzwischen durchaus Usus geworden ist, eher nach Demo-Gerumpel klingen - überaus kompakt und vor allem klanglich einwandfrei aus den Boxen.

Kein Zweifel, dass THE WEIGHT fortan keineswegs nur noch als eine von vielen Bands dieser Gangart bezeichnet, sondern wohl schon bald eine durchaus respektable "schwergewichtige" Nummer sein wird. Und das nicht bloß in der Alpenrepublik!