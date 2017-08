Klare Steigerung mit Mut zum Experiment!

Mit ihrem Debüt hatten die Portugiesen noch ihre liebe Mühe, sich in der finsteren Post-Metal-Szene zu platzieren. Zu sperrig waren einzelne Passagen, zu verworren wiederum das Groß der Songs. Vielleicht macht es deshalb auch Sinn, erst einmal mittels eines EP-Releases eine genauere Standortbestimmung vorzunehmen, bevor man sich wieder auf die komplette Distanz stürzt und womöglich ein weiteres Mal die volle Zustimmung verpasst.

In diesem Sinne scheint "The Orphic" genau der richtige Schritt für WELLS VALLEY zu sein, zumal das Material diesmal wesentlich kompakter herüberkommt, die sphärischen Parts besser eingeflochten wurden und die Intensität am Ende gerade deshalb greift, weil die drei Kompositionen nicht mehr ganz so verschachtelt sind. Die Band spricht dem Doom noch deutlicher zu als auf dem zwei Jahre alten Erstling, und das tut gerade einem dezent melodischen Song wie 'Annunciation' richtig gut. Der Track baut sich sehr schleppend auf, erleidet ein paar brauchbare Stimmungsschwankungen und zieht seine Kraft aus den minimalistisch inszenierten heroischen Passagen, die zum Schluss den Genuss sichern - ein starker Song, womöglich auch der beste auf dieser EP. Doch auch die übrigen beiden Stücke sind ein klarer Fortschritt im Vergleich zum Debüt, weil sie trotz der kleinen progressiven Verschachtelungen immer wieder auf den Punkt kommen und trotzdem ihren heimlichen Anspruch bewahren. Mit 'Set The Controls For The Heart Of The Sun' hat man schließlich eine weniger bekannte PINK FLOYD-Komposition zweckentfremdet und ins eigene Klangkonzept überführt. Und auch hier ist das Ergebnis stimmig, die Nummer selber spannend und die Performance beachtlich. Mehr kann man einfach nicht verlangen.



Insofern: Beide Daumen hoch für diese kurze, aber doch gänzlich überzeugende EP, die den Portugiesen den Weg zu einer größeren Präsenz ebnen sollte, wenn nicht sogar müsste. "The Orphic" sticht "Matter As Regent" ganz klar aus!



Anspieltipp: Annunciation