Doom: Fies, episch und anders!

Dieses Doom-Projekt aus Eisenach hat die Zeichen der Zeit erkaannt und sich für den selbständigen Vertrieb des eigenen Materials entschieden, was der Band auch soundtechnisch eine gewisse Unabhängigkeit zusichert, von der auch der nunmehr dritte Release im Bunde profiiert. Erneut hat sich Chefdenker und Komponist Marco Bruder für das EP-Format entschieden, dem er mit 'Nie wieder Mensch' und 'Katharsis' zwei gewagte, bisweilen schwerfällige Beiträge verpasst hat, die bei näherer Betrachtung aber doch einige schätzenswerte musikalische Qualitäten offenbaren.



Das Material des schlicht "Drei" betitelten neuen Releases ist gequält, manchmal aber auch elegisch und zurückhaltend und sucht immer wieder den Kontrast aus barscher Angriffslust und nachdenklich anmutenden Klängen mit Hang zur Melancholie. Vor allem 'Nie wieder Mensch' betont diesen Gegensatz sehr stark, verlässt sich dabei auf kurze Synthie-Phasen, die als positiver Verstärker ihren Zweck nicht verfehlen. Nicht ganz so souverän, letztendlich aber durchaus solide ist das dezent elektronische zweite Stück auf "Drei"; 'Katharsis' benötigt relativ lange, bis sich der mächtge Soundwall aufbaut. Der Song an sich geht in Ordnung, aber er strahlt nicht ganz jene Souveränität aus, die der Opener schon zum Maßstab erklärt hat.



Dennoch sei empfohlen, sich mal für einen Augenblick mit WELTFREMD auseinanderzusetzen, nicht zuletzt auch weil die Band ihre lediglich digitalen Veröffentlichungen allesamt zum kostenfreien Download anbietet. Checkt also mal die Bandcamp-Page und lasst euch selbst von den depressiven Riffkollektionen herunterziehen - die Jahreszeit ist schließlich genau passend!



Anspieltipp: Nie wieder Mensch