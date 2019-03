Ein ordentlicher Start

"Volume I" passt nicht in den Februar. Dieses Album ist eher für die ersten wirklich warmen Sonnenstrahlen, das saftig wachsende Gras und die ersten Grillabende mit Freunden im Mai geeignet. Metal-Produzent und Workaholic Roy Z hat mit WEST BOUND ein neues Bandprojekt am Start, das sich mit Leib und Seele dem melodischen und eher fröhlichen Hardrock verschrieben hat. Mit Chas West, der seine Brötchen bei RESURRECTION KINGS verdient, fand Z auch genau den richtigen Mann, um seiner Vision vom eher aus den 1980er Jahre beeinflussten Stadionrock mit Melodien und einer gewissen Prise Härte Ausdruck zu verleihen.



Und so finden sich trotz des etwas lahmen Artworks auf dem WEST BOUND-Debüt insgesamt elf Nummern, mal rockiger, mal melodischer, mal metallischer, mal weicher. Hier wird also die gesamte Palette des Genres ausgenutzt, um "Volume I" in einem möglichst abwechslungsreichen Licht erstrahlen zu lassen. Und das klappt vor allem mit dem eröffnenden 'Never Surrender', bei dem vor allem Wests Stimmchen glänzt, dem Coverdale'schen 'Ain't Gonna Drown', dem tollen 'Nothing' sowie dem experimentellen 'Traveller'-Abschluss auch sehr gut.



Auch wenn "Volume I" speziell nach 'Roll The Bones' etwas an Fahrt verliert und der Klampfensound an einigen Stellen zumindest merkwürdig erscheint, so können Hardrocker von Welt zumindest einen kleinen Lauschangriff riskieren. Abwechslungsreich und mit vielen Gute-Laune-Nummer dürfte "Volume I" die dichte Wolkendecke in diesen Tagen merklich auflockern und die Sonne durchlassen. Ein bisschen mehr Härte hätte der Platte dennoch gut gestanden.