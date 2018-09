Halbretro mit Britrock-Flair.

WHEEL IN THE SKY ist eine weitere Band aus Schweden, die sich klanglich eher an der Rockhistorie orientiert, als mit modernen Vision vorauszugehen. Retro-Rock also? Jein, würde ich sagen. Nicht auf Teufel komm raus. Klang und Songwriting wirken natürlich, ausgewogen, nahbar. Einfach gut zu hören aber ohne allzu offensichtliche Siebziger-Vibes.



Oft erinnert mich die Band an die locker rockenden Momente von YEAR OF THE GOAT, zumal die Musik immer wieder eine dunkel schimmernde Atmosphäre hat. Das ist schon deshalb nicht so abwegig, da "Beyond The Pale" ein Konzeptalbum zum Thema Dunkelheit und Tod darstellt. Aber keine Angst, depressiv wird man davon ganz sicher nicht. Im Gegenteil. Neben angenehmen psychedelischen Passagen, kommen auch immer wieder Momente britischer Rockbands á la OASIS oder ARCTIC MONKEYS durch, die der Musik einen gewissen "easy listening"-Faktor verleihen, den ich in diesem Kontext als Plus sehe. Kleiner Minuspunkt bei WHEEL IN THE SKY ist allerdings der eher unauffällige Gesang. Da haben oben genannte Acts in Sachen Wiedererkennung einfach die Nase vorn. Dennoch kann ich nach MAIDAVALE und SVARTANATT mit WHEEL IN THE SKY eine weitere Band des feinen Labels "The Sign Records" für Fans des feinen Classic Hard Rock empfehlen.