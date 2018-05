Ich will mehr!

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, als mir der Name WHEEL das erste Mal über den Weg lief. Die finnischen Newcomer waren Vorband für THE INTERSPHERE, bekanntermaßen neue Helden von mir. Dummerweise habe ich den Gig damals verpasst, denn die kurz darauf veröffentlichte EP "The Path" war eine mehr als eindrucksvolle Visitenkarte. Moderner Progressive Rock, irgendwo zwischen der ersten ODDLAND, KARNIVOOL, TOOL und LEPROUS. Und doch eigenständig genug, um nicht als Plagiat abgestempelt zu werden.

Mit "The Divide" liegt jetzt die zweite EP der Burschen vor, die die Vorfreude auf ein hoffentlich bald folgendes, vollständiges Album noch einmal deutlich anheizt. Das eröffnende und abschließende 'Please' gibt es zu Beginn als vierminütige Radioversion und zum Abschluss als sechsminütige Albumversion. Normalerweise bevorzuge ich die Albumversion in solchen Fällen immer recht deutlich, hier allerdings funktionieren beide Versionen gleichwertig. Daran zeigt sich das Talent der Band Songs zu schreiben. Denn obwohl die oben genannten Referenzen in erster Linie für ihre deutliche Prog-Schlagseite bekannt sind, schafft es WHEEL eben bei aller Komplexität auch wirklich eingängige und eindringliche Melodien zu schreiben. Da spielt es auch keine Rolle, ob ihr das komplexe, achtminütige 'Pyre', das sanfte, mit Streichern unterlegte 'It's Over Now' oder eben 'Please' hört.

Für mich ist WHEEL der derzeit beste europäische Newcomer in Sachen modernem Progressive Rock und wer mit den Referenzbands etwas anfangen kann, sollte hier ganz unbedingt zugreifen. Und ich möchte ein echtes Album. Am besten sofort.