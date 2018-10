Omen Of The Banshee

Omen Of The Banshee

Mehr aufs Maul, weniger Potenz.

So schnell kann es dann gehen: Nachdem mich WHEN REASONS COLLAPSE auf dem ersten Album noch weitestgehend überzeugen konnte, haben die Franzosen auf ihrem zweiten Album bevorzugt aufs Reißbrett zurückgegriffen und ihren derben Metalcore-Sound mit abgegriffenen Standards gefüllt. Die Durchschlagskraft von "Omen of The Banshee" ist zwar nach wie vor extrem, doch musikalisch muss die Band viele, viele Federn lassen - einfach nur, weil der Mangel an ideen die ganze Scheibe in einen riesigen Schatten hüllt.

Die neun Tracks ballern ziemlich heftig, kommen mit krassen Breakdowns daher und nehmen auch mal die Füße in die Hand, um mit hoher Geschwindigkeit von den typischen groovigen Geschichten hinwegzukommen, doch am Ende des Tages sind die Highlights auf "Omen of The Banshee" dünn gesät. Eigentlich ist WHEN REASONS COLLAPSE heuer nur noch dann gefällig, wenn die Melodien genügend Präsenz bekommen und zumindest die eine oder andere Hookline offenbar wird. Unterm Strich geschieht aber gerade das viel zu selten, schlicht und einfach weil die Westeuropäer wohl die Deathcore-Sparte für sich entdeckt haben und Brutalität über so ziemlich alles stellen, was ihr Fundus hergibt. Klar: Für den ersten Nackenschlag ist genau diese Alternative die richtige. Aber irgendwann stellt man auch mehr Ansprüche an das neue Material, und genau in diesem Moment kann WHEN REASONS COLLAPSE nicht mehr entscheidend nachsetzen.

Pluspunkte gibt es zuletzt immerhin für den fetten Sound und das nach wie vor packende Gebrüll. Leider jedoch sind dies die einzig nennenswerten Qualitäten von "Omen of The Banshee", weshalb die Phrase 'gut, aber nicht genug' hier den Nagel auf den Kopf trift. Ein-, zweimal macht das Album Spaß. Aber danach ist der Potenzverlust so eminent, dass man sich auch prompt wieder abwenden möchte.

Anspieltipp: The Raven