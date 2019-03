Stark verdichtet, ausgewogen und komplex!

Metalcore mag abgegrast sein, die Flut an langweilig-generischer Ware hält derweil an. Doch neben ordentlichen Standardwerken (zuletzt: ANY GIVEN DAYs "Overpower") und Versuchen, mit noch mehr Progressivität das letzte Quäntchen Anspruch aus der Konkursmasse heraus zu kitzeln (AUGUST BURNS RED auf "Phantom Anthem") gibt es jetzt von WHILE SHE SLEEPS den Ansatz maximaler Verdichtung der bisherigen Trademarks: Das heißt mehr Aggressivität, mehr Eingängigkeit, mehr (Über)Produktion, mehr Finesse im Songwriting. Und das alles auf einmal? "So What?" ist der klanggewordene Beweis.



So wenig ich mit der Band bislang anfangen konnte, so überzeugt konstatiere ich an dieser Stelle, dass ich lange keine dermaßen überzeugende Verbindung von süßlicher Eingängigkeit und kompromissloser Härte gehört habe wie auf dem neuen Album der Briten: Kein stereotypes Wechselspiel zwischen Schrei- und Klargesang, sondern ein in intelligentem und abwechslungsreichem Songwriting eingebettetes Ineinandergreifen besagter Gegensätze. Höchst beeindruckend, was die Jungs in wilden Ausrastern wie 'Anti-Social' oder 'The Guilty Party' abfackeln, Tracks, die ob einiger sehr eingängiger Passagen fast im Radio laufen könnten, mit ihrer graduellen Komplexität und manch brutalem Ausbruch aber zugleich auch nichts für den Massenmarkt sind. Manchmal die Grenze zum Pop ungeniert überschreitend, im nächsten Moment dem Mainstream aus vollem Hals ins Gesicht brüllend ('I've Seen It All', 'So What?'), dabei nicht ein einziges Mal eine Standardnummer mit Versen und Kehrversen abliefernd – ich muss sagen, ich bin beeindruckt! Da sehen auch routinierte Modern-Metal-Vertreter alt aus.



Die extreme Verdichtung aller Genretrademarks bringt leider auch mit sich, dass der Albumsound sehr künstlich, sehr steril ausfällt, also in die arg höhenlastige Industrial- und Elektro-Core-Ecke tendiert. Und auch die trendigen Gangshouts und Chöre sind bei WHILE SHE SLEEPS natürlich vertreten, was angesichts gefälliger Komplexität und Härte zu verzeihen wäre, nur klingen besagte Gruppengesänge immer wieder nach Kinderchor, und an diesen Stellen dreht sich mir dann doch gelegentlich der Magen um. Was die Engländer darauf wohl antworten würden? Wahrscheinlich – "So What?".



Auch wenn sich vieles in mir dagegen sträubt, muss ich WHILE SHE SLEEPS saubere Arbeit bescheinigen. Mit "So What?" liefert die Truppe ein ultrakonsequentes, gegen die meisten Hörgewohnheiten gebürstetes Werk ab, das trotz der genannten Nervfaktoren neue Blüten in der Metalcore-Wüste treibt. Diese hammerharte, intelligente Verbindung von Emo- und Radiorock mit zeitgemäßem Hardcore - ganz ehrlich, das hier ist schlicht und ergreifend verdammt gute und vielseitige Musik, nicht mehr, nicht weniger.



Anspieltipps: So What, The Guilty Party, I've Seen It All