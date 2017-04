You Are We

You Are We

Metalcore mal ganz hervorragend!

"You Are We" ist in vielerlei Hinsicht ein Befreiungsschlag: Die britischen Core-Senkrechtstarter von WHILE SHE SLEEPS haben vor ihrem letzten Studiotermin den Vertrag mit Sony gelöst, um frei von allen Zwängen ein Album einspielen zu können, das der Szene einige mächtige Impulse zu verpassen imstande ist. "You Are We" ist eine Spur brachialer als die vorangegangenen beiden Alben, gleichzeitig aber auch melodischer und abwechslungsreicher und letztendlich das bisherige Optimum in der Entwicklung der jungen Combo. Bei einer Trefferquote von ganzen einhundert Prozent scheint sogar eine Steigerung ausgeschlossen...

Die neuen Songs erinnern sehr stark an das Material von GLAMOUR OF THE KILL, da es mit ähnlich viel Energie und Tempo nach vorne prescht, gleichzeitig aber immer eine grandiose Hookline mitbringt. Die Singalongs sitzen individuell immer schon beim ersten Mal, die kurzen Alternative-Sequenzen geben den Songs einen frischen Ansatz, und wenn WHILE SHE SLEEPS dann wieder die Aggressionen hochschraubt, entsteht eine unnachahmlich starke Kombination, die zwar inhaltlich nicht frei von bekannten Prallelen bleibt, musikalisch aber wie die Faust aufs Auge passt.

Es lohnt nicht einmal, einen einzigen Song hervorzuheben, weil man den zehn übrigen Stücken Unrecht tun würde. Das Niveau ist extrem hoch, gemessen an den Melodien sogar Referenzklasse, im Hinblick auf die vielfältigen Ideen, die hier verarbeitet werden aber eben auch nicht nur das Wiederkäuen vertrauter Versatzstücke. Mit einer Menge Schwung werden die Hooks eingeprügelt, mit noch mehr Power setzt es dicke Riffwände, und schließlich entsteht ein Überfall-Effekt, wie man sich ihn nur wünschen kann.

Die gesamte Konkurrenz muss sich anno 2017 warm anziehen, denn diese Briten haben die Messlatte gesetzt. Und momentan kann man sich nicht vorstellen, dass sie in diesem Jahr noch einmal jemand überspringen kann!