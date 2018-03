Re-Release eines Uralt-Klassikers - doch wann gibt es endlich neuen Stoff?

Als Mike Matney anno 2011 noch einmnal in die Vergangenheit blickte und dabei realisierte, dass er mit WHITE BOY AND THE AVERAGE RAT BAND auf gar keinem schlechten Kurs unterwegs war, entschied der Sänger und Gitarrist der einst '79 in Virginia gegründeten Combo, dass es vielleicht doch noch mal an der Zeit wäre, die Instrumente auszupacken und sich zu reformieren. Kurzerhand läutete Matney das Comeback jener Truppe ein, die 1980 ihr erstes und einziges Album veröffentlichte und seither vom Vermächtnis der darauf befindlichen Songs zehrt. Und auch sieben Jahre später sind die 13 Stücke des gleichnamigen Erstlings immer noch der einzige Stoff, den die Truppe in ihrem Repertoire vorweisen kann. Der Gitarrist kündigte zwar mehrfach an, genügend Inspiration für einen neuen Silberling aufgeschnappt zu haben, doch den bleibt Matney bis heute schuldig.



Damit WHITE BOY AND THE AVERAGE RAT BAND aber weiterhin in Erinnerung bleibt, hat sich der feine Herr dann doch zu einem neuen Release durchgerungen. Und wenig überraschend handelt es sich dabei um eine Neuauflage des Debüts, die soundtechnisch minimal angepasst wurde, aber eben auch noch einmal demonstriert, wie viel Potenzial seinerzeit in dieser Band steckte. "White Boy And The Average Rat Band" bietet eine Mischung aus bluesigem Hardrock und ruppigem Stoff im Stile der ersten MOTÖRHEAD-Gehversuche, Reminiszenzen an BLACK SABBATH und die ersten beiden JUDAS PRIEST-Alben und zuletzt auch ein bisschen Soul und Funk, um den Bezug zur heimischen R&B-Szene aufrechtzuerhalten, von der die Band nachhaltig geprägt wurde. Die Scheibe fördert hierbei zwar keine echten Hits zutage, doch das Feeling und die Performance sind in dieser Sache feinste Kompensatoren, ebenso Matneys Gitarrenarbeit, die in allen stilistischen Kehrtwendungen wirklich vorzüglich ist.



Warum bekommt die Band es also nicht hin, endlich eine weitere Scheibe einzuspielen? Knapp 40 Jahre lang stützt sich WHITE BOY AND THE AVERAGE RAT BAND schon auf diesen Klassiker, der bei entsprechenden Ambitionen durchaus verdient hätte, endlich mal Geschwister zu bekommen. Warten wir's ab - und genießen bis dahin das tolle, neu aufgelegte Debüt der Amis!



Anspieltipps: Smokehouse Blues, Phone Call From New York, Neon Warriors