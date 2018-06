Mit einem Wort: langweilig!

Bereits vor acht Jahren gab es eine erste Kollaboration zwischen WHITE HILLS und DER BLUTHARSCH AND THE INFINITE CHURCH OF THE LEADING HAND, die aber erst viel später eine stärkere Ausprägung erfolgen sollte - auch wenn die erneuerte Zusammenarbeit nur schmale fünf Songs abgeworfen hat. Doch was bringt das kombinierte Projekt, wenn man sich am Ende so minimalistisch präsentiert, dass wesentliche Elemente beider Acts nicht zum Tragen kommen? Vor allem bei DER BLUTHARSCH war ein vielschichtiges, experimentelles Vorgehen ein Charakteristikum des Bandnaturells, das auf "Desire" viel zu kurz kommt. Und auch die österreichischen Kollegen, die sich hier lediglich darauf verlegen, ein paar Loops in Dauerschleife rotieren zu lassen, das psychedelische Momentum aber nahezu komplett herauskicken, kommen nicht so recht zum Zug.

Man könnte die Sache allerdings auch wesentlich offensiver zusammenfassen und zu dem Schluss kommen, dass "Desire" ein ziemlich langweiliger Shortplay-Output geworden ist. Die Songs haben einen ziemlich geringen Wiedererkennungswert, die verbrauchten Ideen klingen auch ziemlich verbraucht, und wenn es darum geht, wenigstens mal kurz Akzente zu setzen und aus dem recht launischen, aber doch hüftsteifen Treiben auszubrechen, fehlt es an Kreativität, einfach mehr herauszuschlagen, als ein gut 20-minütiges elegisches Einerlei, dessen minimalistische Haltung eher anstrengt als entspannt. Beide Acts sind unter eigener Flagge definitiv spannender - wenn es ein entscheidendes Fazit zu dieser EP gibt, dann ganz klar dieses!