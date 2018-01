Gott sei Punk!

Ich mag Punk. Natürlich ist das Genre eng, die Grenzen sind, wenn man sich in die Mitte stellt, mit beiden Händen zu greifen. Doch wenn man das Ganze etwas weiter fasst und den Rock integriert, eröffnet sich ein ganzes Universum der Sounds, mit denen man spielen kann. Dann wird Punk plötzlich schimmernd und funkelnd und wenn man dann noch schafft, die Kraft zu erhalten, dann entsteht "Kein Applaus". Die WHITE SPARROWS ist eine deutsche Punkrock-Band aus Südhessen, die mir gerade ihr zweites Album um die Ohren haut. Und das ist wörtlich gemeint, denn die Jungs gehen zumeist mit Verve nach vorne und nehmen nur gelegentlich den Fuß etwas vom Gas. Es ist eine Leistung, das dreizehn Lieder lang ohne Abnutzungserscheinungen durchzuhalten. Manchmal müssen echte Rockriffs herhalten, damit 'Die Stadt gehört uns' als Auflockerung durchgeht, und die Akustik-Punk-Power-Ballade 'Das leere Glas' setzt dann einen Kontrapunkt, bevor wir zum Speed zurückkehren, bis man mit 'Uhrwerk' ausbricht und eher in Richtung poppiger THE CLASH tendiert. Das alles passt und klingt an keiner Stelle gezwungen, auch wenn ich meine, dass der letzte Song, das auf Englisch gesungene 'Nothing To Lose' dann den Bogen etwas überstrapaziert.



Was gehört noch zum Punk? Gute Texte, am liebsten politisch. Check, das können die Hessen auch. Vielleicht nicht subtil, doch das muss Punkrock nicht sein, und 'Keine Alternative' oder 'Gott sei Punk' sind toll getextet, und 'O.N.' oder 'Aasfresser' stehen dem nur wenig nach. Überhaupt, textlich stimmt hier tatsächlich alles und wird von Nico Klein mit Unterstützung zweier Gastauftritte von - Stefan von DRITTE WAHL und Brian Pearl von MARROK - aggressiv, melodisch und verständlich genug vorgetragen.



Punk ist Dreck, Dosenbier und Schweiß. WHITE SPARROWS ist Punk in Kunstleder, gezapftes Helles mit ordentlicher Krone und frisch geduscht sind die Jungs auch. Na und? Geht auch, denn es ist 2018 und nicht 1978. Und so macht das auch heutzutage viel Spaß!



Übrigens liegt dem Zweitwerk noch eine zweite Scheibe bei, die sieben Coverversionen von den RAMONES über die MISFITS bis hin zu den TOTEN HOSEN und RIO REISER enthält. Sicher nichts Essentielles, aber ein nettes Gimmick, das die Burschen als Entschuldigung nutzen können, live immer mal wieder einen der Gassenhauer einzustreuen. Das ist ja auch immer eine gute Idee.