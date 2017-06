Heroisch und irrwitzig - eine wunderbare Kombination!

Herrlich, wie die Melodien auf "Futility Report" raumgreifende Offensivleistungen absolvieren und sich trotz ihrer teils verspielten Umgebung so schnell etablieren können. Da arbeiten die Urheber beständig daran, ihr Material progressiv und manchmal auch schräg zu gestalten, arbeiten mit Saxophon-Sounds und weiteren genrefremden Stilmitteln und passen am Ende ganz und gar nicht in das Bild der traditionellen Black-Metal-Combo - aber vielleicht will man das bei WHITE WARD auch nicht.

Mit ihrem ziemlich lebhaften Mix aus melodischem Todesstahl und eindringlichem Post Metal lehnen sich die Musiker aus der Ukraine zwar nicht so weit aus dem Fenster, dass man gleich von einer Revolution sprechen möchte, doch die Kombination der unterschiedlichen Fragmente ist auf "Futility Report" so gut geglückt, dass sich selbst das irrwitzige Finish von 'Deviant Shapes' und der nicht minder außergewöhnliche Schlussspurt in 'Stillborn Knowledge' wunderbar in das zumeist epische Material der Truppe aus Odessa schmiegen. Doch WHITE WARD ist nicht nur präsent, wenn es um die Vertonung vergleichsweise merkwürdiger, stilübergreifender Arrangements geht, sondern auch bei der Manifestierung basischer Grooves und monumentaler Melodien. 'Homecoming' und 'Black Silent Piers' liefern erstklassige Harmonien und eine einprägsame Hookline, die im aufgefetteten Rahmen des modernen Post Metals einen wohligen Gänsehautschauer verursachen. Und wenn es dann mal wieder excperimenteller zugeht wie im finalen Titelsong, hat WHITE WARD immer noch ein paar Überraschungen am Start und wahrt die Spannung bis zur letzten Sekunde.

Unterm Strich ist das neue Album der Ukrainer daher auch ein echter Glücksfall, bei dem anspruchsvolles Songwriting, wunderbare Melodien und eine eigenwillige Performance zu einer sehr starken Einheit verschmelzen. "Futility Report" muss man auf dem Zettel haben, wenn es um echte Underground des zeitgemäßen Edelstahls geht!

Anspieltipps: Stillborn Knowledge, Futility Report