Kindheits-Erinnerungen

Im Sommer 1987, ich war ein 12-jähriger Steppke, war es der Sommerhit schlechthin. Zu diesem Zeitpunkt sowieso schon fast mein halbes Leben (seit ich sieben Jahre alt war) dem Hard Rock und Heavy Metal verfallen, trällerte ich wohl bei ungefähr jedem Schulweg 'Here I go again on my own, goin' down the only road I've ever known' - nun, oder zumindest etwas entfernt ähnliches. WHITESNAKEs "1987" hat nun also 30 Jahre auf dem Buckel und natürlich ist es da höchste Zeit für eine Geburtstagsedition.



Natürlich gibt es diese wieder in verschiedenen Konfigurationen. Natürlich als "Super Deluxe Edition" in einer Box mit vier CDs und einer DVD. Da gibt es neben dem originalen Album auf CD noch die "Snakeskin Boots"-CD mit einem Dutzend Live-Tracks von der Tour 1987/1988. Durch die verschiedenen Städte, in denen die Stücke aufgenommen wurden, wird zwar der Fluss etwas unterbrochen, aber die Versionen sind dafür durch die Bank extraklasse. Neben den obligatorischen (und vielen!) Hits von "1987" wie 'Bad Boys', 'Still Of The Night', 'Is This Love', 'Crying In The Rain' oder 'Here I Go Again' finden sich auch ein paar frühe Klassiker wie 'Slide It In', 'Slow An' Easy' oder 'Ain't No Love In The Heart Of The City' darunter wieder.



Die dritte Disk beinhaltet Demos von allen Stücken des Albums mit Ausnahme von 'Here I Go Again', das ja - wie auch 'Crying In The Rain' - ursprünglich schon auf dem 1982er-Album "Saints & Sinners" veröffentlicht und von David Coverdale und Co. nur in einer hardrockigeren Version neu eingespielt wurde. Die Demos zeigen natürlich schön den Entwicklungsprozess des Albums, aber so richtig essentiell finde ich das eigentlich nicht. Mehr als einmal werden das wahrscheinlich viele nicht hören.



Der vierte Silberling schließlich beinhaltet "87 Versions [2017 Remixes]" mit je einem Remix der vier Singles 'Still Of The Night', 'Is This Love', 'Give Me All Your Love' und natürlich 'Here I Go Again', sowie die Versionen von 'Standing In The Shadows', 'Looking For Love', 'You're Goona Break My Heart Again' und 'Need Your Love So Bad' wie sie auf einem japanischen Mini-Album standen. Auch hier ist das für einen Lauschangriff interessant und für Hardcore-Fans sicher auch mehr, aber so wahnsinnig spannend finde ich das persönlich nicht. Das gilt auch für den Radio-Mix von 'Here I Go Again' und der Single-Version von 'Give Me All Your Love'. Die DVD lag zur Rezension leider nicht vor, beinhaltet aber diverse Video-Bootlegs, die vier Videoclips der oben genannten Singles und eine Dokumentation zum Aufnahmeprozess des Albums.



Die "Super Deluxe Edition" ist für ca. 50,- EUR zu erwerben, während die "Deluxe Edition" als CD oder Vinyl jeweils das Album und das Live-Album beinhalten. Wer gar nur das Album möchte, kann dieses auf CD auch einzeln erwerben. Wer großer Fan von WHITESNAKE bzw. David Coverdale ist, wird hier sicher zugreifen, wer Hard Rock mag, sollte zumindest das eigentliche Album im Schrank stehen haben. Das ist schon von vorne bis hinten ziemlich großartig.