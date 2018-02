Die 'SNAKE-Umsetzung der PURPLE-Tracks live, laut und in Farbe

Da die Idee von David Coverdale, sich auf "The Purple Album" mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen und in der aktuellen WHITESNAKE-Besetzung die essentiellsten Songs aus seiner Zeit bei DEEP PURPLE neu einzuspielen, wirklich gut angekommen ist, war es nicht wirklich verwunderlich, dass besagtes Konzept auch auf die Bühnen gebracht wurde.



Ebenso logisch erscheint daher die Veröffentlichung dieses Live-Albums, das als CD, CD/DVD- bzw. CD/Blu-ray-Doppel-Whopper, aber auch als Doppel-Vinyl-Edition sowie in diversen digitalen Versionen erscheint. Die Publikumsreaktionen bei den während der Tournee aufgezeichneten Gigs (es dürfte wohl eher ein Wunschgedanke sein, dass Coverdale's Ansagen bzw. Danksagungen ans Publikum in meinen Ohren mehrmals verdächtig nach "Balingen" geklungen haben...) waren offenbar großartig und konnten ebenso eingefangen werden. Die Formation selbst, neben David Coverdale rocken momentan die Gitarristen Reb Beach und Joel Hoekstra, sowie Bassist Michael Devin, Drummer Tommy Aldridge und Keyboarder Michele Luppi bei WHITESNAKE, war in hörbar guter Form und kredenzte ein ausgewogenes Programm.



Schließlich gab es nicht nur DEEP PURPLE-MK III-Tracks wie 'Burn', 'The Gypsy', 'Soldier Of Fortune' oder 'Mistreated' zu hören, sondern auch eine Vielzahl an WHITESNAKE-Hits. Großartige Stimmung im Saal ist bei einer solchen Setlist zwar ohnehin garantiert, die Band versteht es aber dennoch die Stimmung immer wieder weiter anzuheizen. Dennoch ist zu bemerken, dass die Tracks des Erfolgsalbums "1987" immer noch die Höhepunkte einer WITESNAKE-Show darstellen. Da die Aufzeichnungen offenbar im Studio nachträglich nicht großartig weiterbearbeitet wurden, erlebt man einen "naturbelassenen" Auftritt des Sextetts und bei einem solchen ist mittlerweile auch die Tatsache, dass die Stimme von David Coverdale inzwischen doch schon einigermaßen in Mitleidenschaft genommen wurde, nicht wegzudiskutieren. Gegen Ende hin merkt man das auch auf diesem Live-Album sehr deutlich, so klingt er etwa beim Einstieg in 'Mistreated' nach einem rauen Thrash-Shouter. Das war‘s aber auch schon wieder mit Gemecker, denn an Ausstrahlung und Ausdruckskraft hat Mr. Coverdale ebenso wenig eingebüßt wie die eigentlich als Tour-Thema auserkorenen Songs an Relevanz.



Für die Jäger und Sammler sei schlussendlich noch das Bonus-Material der CD/DVD bzw. CD/Blu-ray-Version erwähnt. Darauf gibt es nämlich neben den audiovisuell perfekt umgesetzten Aufzeichnungen der auch auf der CD enthaltenen Songs auch noch weitere Live-Mitschnitte (u.a. von 'Stormbringer') zu sehen. Weiters sind ein neu gedrehtes Video zu 'Burn' sowie von Basser (und Scherzkeks) Michael mit seinen Kollegen geführte Interviews zu begutachten. Rundum gelungen!

Oder, um es mit Mr. Coverdale zu sagen: "Here’s another Live-Album for yaaaaah!"